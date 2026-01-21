ChatGPT sarà presto in grado di capire quanti anni hai davvero

La gestione dell’età degli utenti sta diventando un passaggio obbligato per le grandi piattaforme digitali e ora anche OpenAI compie un passo deciso in questa direzione. L’azienda ha avviato un rollout globale di uno strumento di previsione dell’età pensato per stabilire se un utente di ChatGPT sia minorenne, preparando il terreno a un cambiamento più ampio nelle politiche di accesso e nei tipi di contenuti consentiti.

Come funziona la previsione dell’età

Il sistema non si basa su un singolo elemento, ma incrocia segnali comportamentali e dati legati all’account. Tra questi rientrano l’anzianità del profilo, gli orari tipici di utilizzo, i pattern di interazione nel tempo e l’età dichiarata dall’utente. Se il modello classifica erroneamente una persona come minorenne, la correzione richiede l’invio di un selfie attraverso Persona, piattaforma esterna specializzata nella verifica dell’identità.

E’ l’ennesima piattaforma tech a prendere provvedimenti per assicurarsi che i suoi utenti non mentano sull’età, dopo che sempre più governi hanno iniziato a rafforzare in modo più deciso la salute e la sicurezza dei minorenni online.

Negli ultimi anni molte aziende dell’AI hanno privilegiato il rilascio rapido di nuove funzionalità, intervenendo sulla sicurezza solo dopo l’emergere di casi problematici. OpenAI stessa è finita sotto i riflettori in seguito a una causa per morte ingiusta legata all’uso di ChatGPT da parte di un adolescente, evento che ha accelerato l’introduzione di restrizioni automatiche per i minori e la creazione di un consiglio consultivo sulla salute mentale.

Alla luce di ciò, la stima dell’età appare come un tentativo di anticipare i rischi legati al lancio di una futura “modalità per adulti”, che consentirebbe la creazione e il consumo di contenuti NSFW. L’esperienza di Roblox, piattaforma che ha adottato strategie simili con risultati controversi, suggerisce però che i sistemi di protezione possono essere aggirati fin troppo facilmente.