Hubble segue una scia misteriosa: Betelgeuse nasconde una piccola stella compagna

Da tutti i lati del pianeta, tranne che da alcune aree dell’Antartide, guardando il cielo in inverno è possibile scoprire Betelgeuse. È una supergigante rossa, tra le più grandi e conosciute, presente nella costellazione di Orione. La stella dista 600-640 anni luce dalla Terra; sia a occhio nudo che con i telescopi amatoriali appare arancione brillante.

Gli astronomi della NASA l’hanno analizzata più volte con il telescopio spaziale Hubble e diversi osservatori terrestri. Arriva la novità: una giovane stella compagna mai vista prima, che sta influenzando l’atmosfera di Betelgeuse. La rilevazione è del Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian (CfA).

La nuova stella è stata chiamata Siwarha, emette flusso di gas che si intreccia con l’ambiente attorno a Betelgeuse. I suoi improvvisi picchi di luminosità sono ora spiegati da questa novità, I ricercatori ne hanno parlato al 247° incontro dell’American Astronomical Society a Phoenix, prima di pubblicare lo studio su The Astrophysical Journal.

Il futuro di Betelgeuse e la prossima osservazione di Siwarha nel 2027, la stella si avvicinerà con la sua orbita verso la Terra, diventando visibile con Hubble e altri osservatori

Secondo gli scienziati, Siwarha aiuterà i ricercatori a comprendere l’evoluzione dei corpi celesti più grandi in presenza di altri luminosi e pieni di gas o energia. Betelgeuse è una stella con miliardi di anni alle spalle, grande 400 milioni di soli. Invecchiando potrebbe cambiare il suo stato, da semplice stella gigante a supernova oppure a corpo celeste senza più materia. Gli scienziati continueranno le osservazioni utilizzando Hubble ma anche altri osservatori come il Fred Lawrence Whipple, il Roque de Los Muchachos e altri.

Con la metafora dell’acqua, gli scienziati hanno raccontato i cambiamenti dei colori di luce sia della stella che della gigante rossa. “È un po’ come una barca che si muove nell’acqua. La stella compagna crea un effetto a catena nell’atmosfera di Betelgeuse che possiamo effettivamente osservare nei dati. Per la prima volta, stiamo osservando segni diretti di questa scia, o scia di gas, a conferma che Betelgeuse ha davvero una compagna nascosta che ne modella l’aspetto e il comportamento”, afferma Andrea Dupree, astronoma del CfA e autore principale dello studio. Le prossime osservazioni sono previste per il 2027, anno di maggiore visibilità di Siwarha vicina a Betelgeuse.