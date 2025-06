Una particella misteriosa nelle profondità del Mediterraneo potrebbe rivoluzionare la fisica

Una scoperta sensazionale quella effettuata da un gruppo di scienziati che hanno catturato qualcosa di veramente straordinario che si trovava nascosto a 3.450 metri di profondità nelle acque del Mediterraneo.

Si tratterebbe di una particella cosmica energetica che potrebbe davvero riscrivere la comprensione dei fenomeni più violenti dell’intero universo. A 220 meta-elettronvolt, il neutrino pare trasportasse un’energia 30 volte superiore a qualsiasi altro registrato fino ad oggi. Cerchiamo di scoprire ulteriori dettagli al riguardo.

Scoperta cosmica rivoluzionaria grazie alla rilevazione di una particella dallo spazio profondo

I ricercatori per poter effettuare questa scoperta strepitosa e sensazionale, hanno utilizzato il telescopio per neutrini KM3Net, posizionato in modo strategico nelle profondità del Mediterraneo. Questo telescopio rappresenta una tecnologia davvero meravigliosa che si estende per chilometri cubi di acqua marina. A differenza degli altri telescopi spaziali, questo ha catturato messaggeri invisibili provenienti da eventi più distanti e violenti del cosmo.

Questa scoperta è sensazionale perché rivela come le particelle provenienti dai confini dello spazio osservabile, possono viaggiare per miliardi di anni luce senza ostacoli. La rilevazione che è stata effettuata lo scorso mese di febbraio 2023 è stata realizzata con la sofisticata tecnologia di rilevamento avanzata, caratterizzata da moduli ottici sferici che ospitano all’interno 31 tubi fotomoltiplicatori ultrasensibili.

Questi sarebbero stati progettati per poter catturare il debole lampo blu della radiazione Cherenkov, quando i neutrini cosmici interagiscono con l’acqua del mare. La lettura di 220 peta-elettronvolt di energia è davvero innovativa e straordinaria. queste energie “sondano gli acceleratori cosmici che operano con efficienze che stiamo solo iniziando a comprendere“, queste le parole del Dott.Paschal Coyle del Centro di Fisica delle Particelle di Marsiglia.

Conoscere e comprendere come queste particelle cosmiche ad alta energia si comportano sarà utile per proteggere gli astronauti durante le missioni nello spazio profondo. Una scoperta davvero sensazionale che apre un nuovo capitolo nella storia cosmica dell’umanità.