iPhone 17 avrà una Dynamic Island più piccola? | Rumor dell’ultimo minuto

L’ecosistema di voci e indiscrezioni attorno ai prossimi iPhone 17 Pro si arricchisce di un dettaglio che potrebbe segnare una svolta nel design iconico della Dynamic Island. Secondo un leak dell’ultimo minuto, Apple avrebbe completamente riprogettato l’hardware alla base della caratteristica pill-shaped che ha debuttato con iPhone 14 Pro, riducendone significativamente le dimensioni attraverso un sistema di sensori e fotocamera frontale più compatto.

Fonte anonima, ma dettagli convincenti

La soffiata proviene da una fonte precedentemente sconosciuta che afferma di lavorare per un’azienda specializzata nella produzione di pellicole protettive per iPhone. Secondo queste informazioni, la larghezza della Dynamic Island sarebbe stata ridotta a circa 1,5 centimetri, registrando una diminuzione sostanziale rispetto ai 2 centimetri dell’attuale iPhone 16. La mancanza di credenziali verificate della fonte impone naturalmente cautela nell’interpretazione di questi dati.

Tuttavia, questo rumor si inserisce in un contesto di speculazioni persistenti che hanno caratterizzato l’intero 2024. L’analista Jeff Pu aveva suggerito che iPhone 17 Pro Max potesse presentare una Dynamic Island più piccola rispetto ai modelli precedenti, mentre altri leaker avevano ipotizzato l’adozione di una “metalens” per Face ID, capace di integrare componenti trasmittenti e riceventi in un sistema più compatto.

Siamo sicuri riguardi l’iPhone 17 Pro?

Le previsioni sui tempi di implementazione di questa innovazione si sono rivelate contraddittorie nel corso dei mesi. Mentre alcune fonti sostenevano che la riduzione interesserebbe l’intera lineup iPhone 17, rapporti successivi hanno spostato l’orizzonte temporale a iPhone 18 Pro, creando confusione tra gli osservatori del settore.

Sul fronte software, un leaker ha accennato a una riprogettazione dell’interfaccia utente della Dynamic Island per i modelli iPhone 17, senza tuttavia fornire dettagli specifici sui cambiamenti previsti. Questa carenza di informazioni concrete alimenta ulteriormente il mistero attorno alle reali intenzioni di Apple.

La possibilità che la Dynamic Island subisca modifiche nei modelli iPhone 17 rimane concreta, considerando che rappresenterebbe la prima evoluzione significativa dal suo debutto nel 2022. La risposta definitiva arriverà con l’evento “Awe dropping” di Apple, programmato per martedì 9 settembre, quando l’azienda di Cupertino svelerà ufficialmente le sue prossime innovazioni hardware e software.