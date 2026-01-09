Perdita di peso e iniezioni: ecco i dati che cambiano la percezione di questi farmaci

Le iniezioni per dimagrire sono state definite una strategia di successo per la perdita di peso corporeo. I risultati ottenuti da Wegovy e Mounjaro, ad esempio, registrano con successo una perdita in chili dal 15 al 20% nella media dei pazienti. Sono risultati importanti rispetto alla semplice strategia di diete ed esercizio fisico. Ci sono paesi come il Regno Unito dove le iniezioni dimagranti hanno molto successo. Una persona su 50 ha sperimentato il trattamento, il 90% di questi pazienti ha sostenuto un costo mensile fino a 250 sterline, il prezzo minimo per la cura è di 120.

La metà degli utenti, però, interrompe entro l’anno la cura, non per l’insuccesso clinico ma per ragioni economiche. Che cosa succede alla linea di questi pazienti? Purtroppo quello che raccontano i ricercatori dell’Università di Oxford ed è riportato da The Conversation in un articolo dedicato.

Quando si interrompono le iniezioni dimagranti, il peso si recupera velocemente, entro 18 mesi. La velocità di chili riacquisiti è quattro volte superiore alla strada di dimagrimento tradizionale: dieta più sport. Anche i benefici sulla salute, via via, scompaiono: pressione sanguigna, colesterolo e glicemia tornano ai valori di prima. Per mantenere i risultati raggiunti, i pazienti devono fare una cosa sola: riprendere le iniezioni, o a lungo termine o per tutta la vita. Alcuni fornitori privati offrono questo supporto che dà un incremento nella perdita di peso quasi fino ai 5 chili.

L’NHS distribuisce i farmaci contro l’obesità grave ma vuole coprire tutte le situazioni di salute più difficile, il dilemma con Oxford sulle iniezioni dimagranti

I ricercatori di Oxford chiariscono che il peso viene riacquistato dopo l’interruzione delle iniezioni, ma non ci sono prove dirette sulla ripresa rapida dei chili. Quindi le cause vanno ricercate di paziente in paziente. I dati non interessano soltanto l’università, ma anche l’NHS, servizio sanitario nazionale inglese. È proprio l’ente pubblico a interessarsi dei costi-benefici delle iniezioni e dei loro risultati sull’obesità. Questa patologia cronica è diffusa soprattutto tra persone svantaggiate e non in grado di sostenere alti costi privati di cura.

L’NHS distribuisce farmaci solo a persone con obesità grave, con indice di massa corporea superiore a 40. In più, a pazienti con patologie correlate,i programmi tradizionali di perdita di peso si riscontrano più fattibili economicamente e più concreti nei risultati, sia per la più ampia fetta della popolazione sia per la salute pubblica.