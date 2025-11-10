Una dieta chetogenica su misura mostra effetti sorprendenti in soli 14 giorni

Un team di ricercatori cinesi ha pubblicato un nuovo studio sulla dieta chetogenica modificata. L’hanno somministrata per due settimane ad adulti obesi per analizzare le conseguenze metaboliche. La ricerca, condotta sotto la supervisione di Zhang e colleghi, ha esaminato la reazione di due biomolecole note come GDF15 e FGF21. Sono importanti nella regolazione dell’appetito e del dispendio energetico. Per valutare lo stato di salute metabolica, gli studiosi hanno osservato anche le sottoclassi di lipoproteine circolanti. Marcatori del metabolismo dei grassi, spesso associate al rischio di malattie cardiovascolari.

La dieta chetogenica è un regime alimentare molto discusso nella scienza e nei media. Non elimina il cibo o le calorie, ma seleziona con attenzione ciò che si può mangiare per ottenere uno specifico effetto nell’organismo. Si basa su un alto apporto di grassi e un consumo minimo di carboidrati, inducendo il corpo a usare i grassi come principale fonte energetica. Questo processo produce chetoni, composti organici che bruciano i grassi in assenza di glucosio e forniscono energia alternativa. Poiché le implicazioni sulla salute sono rilevanti, la dieta va seguita sotto controllo medico: il fai da te è fortemente sconsigliato.

Come è stata migliorata la dieta chetogenica nei suoi effetti, 14 giorni di stretta osservazione ormonale, metabolica e energetica

Nel corso dello studio, i ricercatori hanno monitorato piani alimentari personalizzati e hanno registrato una significativa perdita di peso. Dopo due settimane, si sono verificati cambiamenti positivi nelle lipoproteine LDL e HDL, con una riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare. Anche le proteine legate alla regolazione dell’appetito e alla sensibilità all’insulina hanno mostrato variazioni rilevanti.

Segnalano che la dieta chetogenica, anche seguita per un breve periodo, può influenzare i meccanismi ormonali del metabolismo. Dal punto di vista soggettivo, i partecipanti hanno riferito maggior energia, concentrazione e minore desiderio di zuccheri e carboidrati. Hanno trovato il regime sostenibile e si sono detti motivati a proseguire un’alimentazione più equilibrata.

Pubblicata sul Journal of Translational Medicine, la ricerca non si ferma qui: il team intende ampliare il campione e verificare gli effetti a lungo termine. Lo studio offre nuove prospettive per la gestione dell’obesità e la prevenzione delle patologie metaboliche. Per nuove strategie nutrizionali personalizzate e a possibili nuove terapie contro l’obesità, da tempo riconosciuta come malattia cronica o recidivante.