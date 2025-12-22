Una scoperta sorprendente potrebbe risolvere il mistero delle Bermuda

Una ricerca geofisica cerca di chiarire uno dei misteri scientifici legatiall’arcipelago atlantico delle Bermuda. Questo nome è collegato a un pericoloso e mitologico Triangolo energetico spazio-tempo. Nei film o nei romanzi fa scomparire e riapparire navi, aerei, sommergibili ma anche grandi animali. L’enigma, nella realtà, ha solo ragioni puramente geologiche.

L’arcipelago delle Bermuda riunisce 181 isole in una forma particolarissima. Chi vede un uncino, chi ci vede un artiglio e chi una sorta di virgola allungata. Sicuramente, sono isole da sogno per le vacanze balneari. Le 181 isole emergono dall’oceano sopra un rigonfiamento della crosta terrestre. L’area era un antico sistema vulcanico formatosi circa 33 milioni di anni fa.

Come per le Hawaii, troviamo il pennacchio del mantello che fa risalire il materiale caldo e meno denso. Provoca il sollevamento del fondale oceanico e alimenta l’attività vulcanica continuamente. Il mistero è che le Bermuda, però, non hanno segni di vulcanismo attivo da milioni di anni: le isole non sarebbero dovute esistere, dicono i geologi. La loro presenza è un mistero.

William Frazer e Jeffrey Park svelano il mistero delle Bermuda, nessun triangolo energetico ma uno strato di rocce che resiste alle onde sismiche

William Frazer e Jeffrey Park sono due sismologi di due realtà di ricerca diverse. Hanno analizzato le onde sismiche generate dai terremoti e il modo in cui attraversano il mantello sotto le Bermuda. Si è scoperto uno spesso strato di roccia a densità bassa, situato sotto la crosta oceanica. Le Bermuda, ex zona vulcanica inattiva, esistono grazie a questa struttura inattesa. Lo strato è spesso venti chilometri, una dimensione che rallenta le onde sismiche.

Gli autori hanno individuato anche una sorta di galleggiabilità che solleva la crosta sovrastante, creando e mantenendo un rigonfiamento batimetrico su cui poggiano le isole. L’ultima attività vulcanica risale a 30 milioni di anni fa: si hanno solo dei reperti geologici conservati o nei musei o nei laboratori di ricerca. Lo studio dedicato a questa parte dell’Atlantico inglese è stato pubblicato sulla rivista scientifica Geophysical Research Letters.