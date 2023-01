Triangolo delle Bermuda: il motivo per cui non se ne parla più

Il fatto che non si senta più parlare del Triangolo delle Bermuda potrebbe essere dovuto alla sua risoluzione o perché non sussiste alcun mistero reale. Si tratta di un’area oceanica vagamente definita tra Florida, Porto Rico e Bermuda. Il 5 dicembre 1945 cinque aerosiluranti Avenger statunitensi scomparvero sul presunto Triangolo delle Bermuda, durante condizioni meteorologiche medie e sotto il controllo di piloti esperti.

Un messaggio radio venne intercettato intorno alle 16:00 tra un allievo e il loro istruttore. La loro posizione era incerta e forse la bussola era andata perduta. Poco dopo, gli aerei si persero da qualche parte ad est della Florida, e non furono mai più visti. Insomma, affondamenti e sparizioni antecedenti e successivi al 1945 sono stati attribuiti a questo misterioso luogo, dove gli aerei si erano volatilizzati.

Anche un’altra zona, al largo della costa orientale del Giappone, ha lo stesso problema. Possiede il nome di “Mare del Diavolo”, dato dai pescatori. Uno studio che fa la statistica sulle acque più pericolose per la navigazione non ha compreso il Triangolo delle Bermuda nella sua top 10. In pratica, il Triangolo delle Bermuda è luogo di sparizioni soprattutto per il mistero che vi aleggia a causa del passaparola delle persone. Non quindi prettamente per reali affondamenti e sparizioni. Cerchiamo di separare leggende o dicerie dalla realtà dei fatti.