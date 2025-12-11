Disney investe 1 miliardo di dollari in OpenAI: i personaggi arrivano su Sora

The Walt Disney Company ha annunciato giovedì un investimento da un miliardo di dollari in OpenAI, accompagnato da un accordo di licenza triennale che permetterà agli utenti di creare video utilizzando i suoi personaggi protetti da copyright sull’app Sora. A partire dal prossimo anno, gli utenti di Sora potranno realizzare contenuti con oltre duecento personaggi provenienti dagli universi Disney, Marvel, Pixar e Star Wars. Una mossa che segna una svolta significativa nel rapporto tra l’industria dell’intrattenimento tradizionale e l’intelligenza artificiale generativa, soprattutto considerando le recenti battaglie legali di Disney per proteggere la sua proprietà intellettuale.

L’accordo prevede anche l’arrivo di una selezione curata di video generati da Sora all’interno di Disney+, la piattaforma streaming della Walt Disney Company.

Un accordo storico tra Hollywood e l’AI

L’accordo prevede che Disney riceva warrant per acquistare ulteriori azioni e diventi un cliente importante di OpenAI, implementando ChatGPT a livello aziendale e collaborando allo sviluppo di nuovi strumenti ed esperienze. Tra i personaggi disponibili figurano icone come Mickey Mouse, Ariel, Cenerentola, Iron Man e Darth Vader, anche se l’accordo esclude esplicitamente somiglianze e voci di attori reali.

Gli utenti potranno attingere alla stessa proprietà intellettuale anche utilizzando il generatore di immagini integrato all’interno di ChatGPT. Il CEO di Disney Bob Iger ha sottolineato che questa collaborazione estenderà la portata dello storytelling attraverso l’AI generativa in modo ponderato e responsabile, rispettando e proteggendo i creatori e le loro opere.

Dalla guerra legale alla partnership

La partnership arriva in un momento paradossale per Disney, che solamente mercoledì sera aveva inviato una lettera di diffida a Google accusando l’azienda di violazione massiccia dei diritti d’autore. Disney ha inoltre citato in giudizio Midjourney e inviato una diffida a Character.AI per uso non autorizzato dei suoi personaggi.

Quando Sora è stata lanciata in autunno, l’app è balzata in cima all’App Store di Apple generando polemiche mentre gli utenti inondavano la piattaforma con video di brand e personaggi famosi. La Motion Picture Association aveva chiesto ad OpenAI di intraprendere azioni immediate per prevenire violazioni del copyright. Le due società hanno affermato di essersi impegnate per un uso dell’AI che protegga la sicurezza degli utenti, i diritti dei creatori e rispetti l’industria creativa.