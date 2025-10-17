Sora2 non potrà più generare video AI con Martin Luther King

OpenAI ha deciso di sospendere la possibilità di creare video con la figura di Martin Luther King Jr. sulla piattaforma Sora, dopo le richieste arrivate da King Inc., l’ente che gestisce l’eredità del leader dei diritti civili. La società ha spiegato di aver collaborato con la famiglia per definire nuove regole su come la sua immagine debba essere rappresentata. L’obiettivo è rafforzare i sistemi di sicurezza per evitare abusi e usi irrispettosi di figure storiche.

MLK usato per video offensivi

La decisione arriva dopo che alcuni utenti avevano utilizzato Sora per generare contenuti offensivi. Tra i video segnalati, uno mostrava King emettere versi da scimmia durante il discorso “I Have a Dream”, mentre un altro lo metteva in scena mentre lottava contro Malcolm X.

Questi episodi hanno scatenato dure reazioni da parte dei familiari. Bernice King, figlia di Martin Luther King Jr., ha chiesto pubblicamente di smettere di condividere video del genere. Anche Ilyasah Shabazz, figlia di Malcolm X, ha condannato il comportamento di alcuni utenti, criticando la mancanza di rispetto e responsabilità da parte di chi sviluppa e utilizza queste tecnologie.

Un primo stop al caos di Sora2

OpenAI ha dichiarato di riconoscere l’importanza della libertà di espressione, ma anche il diritto delle famiglie a controllare l’uso dell’immagine dei propri cari. L’azienda ha chiarito che i rappresentanti o gli eredi di altre figure pubbliche possono chiedere di vietare la generazione di video che ne riproducano l’aspetto. Pur non specificando se e quando la funzione sarà ripristinata, la società ha fatto intendere che la sospensione è temporanea e che verranno introdotti sistemi di protezione più rigorosi.

Il caso solleva questioni delicate sul rapporto tra libertà creativa e rispetto della memoria storica. Le tecnologie di intelligenza artificiale permettono di ricostruire con grande realismo i volti e le voci di persone reali, ma allo stesso tempo possono trasformarsi in strumenti di distorsione o derisione.