In Cina la sfida di collegare modelli scientifici e politiche idriche

Politica e scienza devono collaborare nella governance globale dell’acqua. In Cina si costruiscono progetti giganteschi su questa strada. Le risorse idriche ci sono ma alcune aree potrebbero non esserne provviste. SNWTP è la sigla di un progetto di trasferimento idrico da sud a nord. In Cina la densità urbana è una costante, nonostante emergano le prime preoccupazioni su nascite e matrimoni sotto numero, crescono città e agricolture connesse.

Per tre scienziati è l’occasione di fare lavorare insieme scienza e politica sulla gestione progettuale dell’acqua. Ed è una tendenza che si ritrova in altre ricerche per la preservazione di acqua, flora-fauna e agricoltura in tutta l’Asia. I tre ricercatori accademici cinesi sulla questione si chiamano Liu, Zheng e Zha.

I tre autori lavorano sulla politica, al suo interno ci sono sempre dei tecnici e altri che, invece, non lo sono. Spesso le formulazioni politiche sull’argomento acqua o sono troppo tecniche oppure troppo vaghe e teoriche, delle buone intenzioni che cadono nel vuoto. Liu, Zheng e Zhao dicono che la governance idrica efficace non è solo una competenza tecnica.

Quali competenze e strumenti sono necessarie per portare l’acqua da sud a nord di un grande paese?

Agli amministratori sono richieste: comprensione approfondita dei contesti locali, dei fattori socio-economici, coinvolgimento degli utenti.

I data analyst hanno un ruolo importante, forniscono macro e micro informazioni scientifiche importanti per ogni decisione infrastrutturale e amministrativa. Con dati e sopralluoghi si scoprono vulnerabilità e difficoltà. È importante anche l’ascolto e il coinvolgimento degli abitanti locali. “La sfida non risiede solo nella disponibilità dei dati, ma nella capacità di interpretarli e applicarli in modo significativo all’interno del quadro di governance”, scrivono i tre autori.

Il progetto SNWTP è di vasta portata. È il terreno dove mettere in pratica lo studio accademico. Saranno coinvolti numerosi partner e soggetti, si parla di stakeholder. Enti governativi e comunità locali dovranno seguire o creare anche un piano efficace di comunicazione collaborativa e partecipata. È per l’importanza proprio dell’acqua, bene comune essenziale per la vita. I tre studiosi e gli amministratori, in fondo, non partono dal nulla ma da modelli scientifici, previsioni scritte da tempo e esperienze di gestione acque passate.