Oltre 2.000 cicli di carica: ecco la nuova generazione di batterie ad acqua

Un gruppo di scienziati ha effettuato una scoperta che ha dell’incredibile e che potrebbe davvero trasformare il modo in cui immagazziniamo energia per sempre. Sarebbero state individuate nuove tecnologie di batterie integrate ad acqua che pare siano in grado di offrire una tolleranza all’acqua 1.000 volte superiore rispetto ai sistemi tradizionali mantenendo una stabilità per oltre 2.000 cicli di carica.

Le classiche batterie agli ioni di litio non sono mai andate d’accordo con l’acqua, visto che anche delle piccolissime quantità microscopiche di umidità possono causare delle vere e proprie catastrofi. Adesso i ricercatori dell’Argonne National Laboratory hanno risolto questo problema e lo hanno fatto sviluppando elettroliti che inglobano al loro interno le molecole d’acqua.

Batterie ad acqua: innovazione per un futuro energetico più sicuro e sostenibile

I ricercatori hanno effettuato delle simulazioni al computer rivelando che questo approccio va a ridurre al minimo le interazioni dannose tra elettrodo e acqua, preservando la stabilità elettrochimica. I ricercatori dell’Università del Maryland hanno sperimentato elettroliti bistrato acquosi/organici utilizzando ionofori superlitofili.

Ma quali sono i vantaggi di questa scoperta? Sicuramente vantaggi in termini di sicurezza visto che le batterie ad acqua sono intrinsecamente non infiammabili ed in questo modo si eliminano rischi di instabilità termica che vanno ad affliggere i sistemi agli ioni di litio. Altro vantaggio è di natura economica.

I sistemi individuati utilizzano sale, acqua e materiali abbondanti al posto di elementi costosi come cobalto, litio e terre rare. Anche l’ambiente ne trae vantaggio, visto che le batterie ad acqua contengono dei componenti atossici che permettono un riciclaggio più semplice e si riduce così in modo anche abbastanza drastico l’impatto ambientale.

Ad oggi, le batterie ferro-aria di Form Energy sono in uso per l’accumulo di energia a livello di rete ed offrono una capacità di accumulo di 100 ore. Questo va ad integrarsi in modo perfetto con le fonti di energia rinnovabile. I prototipi agli ioni di magnesio e acqua hanno raggiunto densità energetiche di 75 Wh/kg- circa il 30% delle batterie per auto Tesla tra i modelli più recenti.