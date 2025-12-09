TikTok ha presentato due fantastiche feature per condividere i contenuti con gli amici

TikTok ha annunciato una serie di aggiornamenti pensati per rendere l’app più sociale e collaborativa, introducendo funzionalità che permettono agli utenti di condividere e scoprire contenuti insieme ad amici e familiari.

TikTok diventa un’esperienza di gruppo

La novità principale si chiama Shared Feed, un feed condiviso che permette a più persone di guardare contenuti insieme, anche in momenti diversi. La funzione viene attivata tramite messaggio diretto e genera automaticamente una selezione giornaliera di 15 video personalizzati in base all’attività TikTok dei partecipanti.

Il meccanismo è semplice: si invia un invito tramite chat, e da quel momento il gruppo può iniziare a esplorare contenuti rilevanti per tutti. I partecipanti possono uscire dalla chat in qualsiasi momento e hanno accesso a una dashboard dedicata dove visualizzare la cronologia dei “mi piace” condivisi e altre metriche. Il rollout globale è previsto nei prossimi mesi.

Curiosamente, questa funzione ricorda una caratteristica simile introdotta da Instagram all’inizio del 2024. Un’inversione di tendenza interessante, considerando che solitamente è Instagram a copiare le innovazioni di TikTok.

E poi ci sono le Collezioni Condivise

La seconda novità si chiama Shared Collections: applica lo stesso principio di condivisione, ma ai video salvati. Gli utenti possono raccogliere, organizzare e condividere gruppi di video su tematiche specifiche: liste di libri da leggere, ristoranti locali da provare o prodotti da acquistare.

Ad esempio, un gruppo di amici che sta preparando un viaggio in Giappone potrebbe usare questa nuova feature per creare una raccolta di tutti i suggerimenti sulle attrazioni da visitare.

Per utilizzare la funzione basta salvare un video, creare una Collezione Condivisa e inviarla via messaggio diretto. C’è però un requisito: gli utenti devono seguirsi reciprocamente per accedere alle collezioni. Lo strumento è già disponibile globalmente per gli utenti con più di 16 anni.

Come ciliegina sulla torta, TikTok lancerà a fine mese biglietti d’auguri a tema natalizio da inviare nei messaggi diretti. Anche questa funzione sarà disponibile in tutto il mondo. Con questi aggiornamenti, TikTok rafforza ulteriormente uno dei più grandi motori della sua crescita: la condivisione dei contenuti con gli amici. Fino ad oggi, i giovani della Gen Z e Gen Alpha potevano spammarsi video a vicenda attraverso i messaggi privati. Ora hanno nuovi strumenti per condividere i loro contenuti preferiti.