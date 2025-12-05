TikTok lancia il nuovo feed “nelle vicinanze”, l’Italia è trai primi paesi ad averlo

TikTok amplia ancora la sua offerta e punta sempre più sul territorio. La piattaforma ha annunciato il lancio del “Nearby Feed”, nelle vicinanze, un nuovo flusso di contenuti basato sulla posizione che permette agli utenti di esplorare cosa accade nelle vicinanze: dai locali da provare agli eventi del quartiere fino ai luoghi da visitare. La funzione, in fase di rollout nel Regno Unito, in Francia, in Italia e in Germania, mira a trasformare l’app in uno strumento capace di ispirare scelte quotidiane e guidare scoperte durante i viaggi.

Contenuti personalizzati in base al luogo

Il feed locale propone video selezionati in base alla posizione dell’utente, al tema e alla data di pubblicazione, così da offrire suggerimenti sempre attuali e pertinenti. Chi crea contenuti potrà raggiungere facilmente persone nella propria area, purché il post sia pubblico e associato a un luogo specifico. TikTok sottolinea che la condivisione della posizione resta facoltativa e riservata ai maggiorenni. Quando attiva, l’app può utilizzare il segnale GPS mentre è in uso per affinare le raccomandazioni, mostrando un indicatore visibile su iOS quando accede ai dati di localizzazione. I contenuti non vengono invece mostrati nel feed locale se l’utente ha meno di diciotto anni, se ha un profilo privato o se limita la visibilità dei post.

Nuova leva per l’algoritmo

Secondo TikTok, il feed “Nelle vicinanze” può favorire attività commerciali, realtà culturali e creator locali, aumentando la loro visibilità e incoraggiando interazioni nel mondo reale. La piattaforma afferma che quasi la metà degli utenti nel Regno Unito ha visitato un negozio, un ristorante o un’attrazione scoperti attraverso i video.

L’accesso avviene direttamente dalla schermata principale e la scheda non porta l’etichetta “Vicino a te”, ma mostra il nome della località in cui ci si trova. È inoltre possibile cambiare città per consultare contenuti di un’altra zona, utile per programmare vacanze o esplorare una destinazione prima della partenza. TikTok non ha ancora indicato se questa novità verrà estesa ad altri mercati, ma il feed locale sembra già proiettare la piattaforma verso un ruolo sempre più centrale nella scoperta di ciò che succede intorno agli utenti.