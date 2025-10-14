condividere la vita con un gatto modifica il cervello umano e felino

È stato fatto un esperimento particolarissimo sull’ossitocina, l’ormone dell’amore. I risultati dimostrano quanto può diventare forte il legame che abbiamo con i gatti per una questione chimica che cambia addirittura il cervello. In questo cambiamento, vengono coinvolti sia l’uomo che l’animale, il gatto si dimostra sensibile, quanto il cane e altri animali di forte affezione, alla convivenza domestica.

L’ossitocina è una sostanza neurochimica importante nei legami, soprattutto madre e figlio. Agisce anche quando curiamo le persone e gli animali che stimolano tenerezza e protezione. L’esperimento del 2005 ha coinvolto investitori finanziari. L’ossitocina li ha resi più fiduciosi nei confronti degli altri.

L’ossitocina sopprime o abbassa il cortisolo, ormone dello stress. Il gatto tra fusa, pelo morbido, giochi e musino simpatico rilassa i proprietari. La vicinanza di un gatto migliora riposo e digestione perché ha effetti sul sistema parasimpatico. Gli scienziati hanno fatto diversi esperimenti su volontari di diverse età, condizioni sociali e genere.

Fusa, coccole e giochi con i gatti: in quanto tempo agisce l’ossitocina?