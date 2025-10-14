Condividere la vita con un gatto modifica il cervello umano e felino
Dal più affettuoso al più distaccato e ansioso, i test sui gatti che dimostrano gli effetti sulla neurochimica umana e animale.
Fusa, coccole e giochi con i gatti: in quanto tempo agisce l’ossitocina?
Negli esseri umani, l’amicizia è importante come legame. Lo è anche per gli animali, anche se se ne rendono meno conto. L’ossitocina, hanno dimostrato diversi test, è influenzata da questo antico legame. I gatti possono essere socievoli o più chiusi, addirittura soffiano se provi ad avvicinarti.
Uno studio di febbraio 2025 ha dimostrato che il gatto rilassato aumenta l’ossitocina negli esseri umani. Lo stesso effetto viene generato da 15 minuti con i felini di giochi e coccole. Sono importanti le fusa, sia per gli umani che per i gatti stessi.
L’ossitocina è stata monitorata in gatti problematici. Partendo da quelli più distaccati, i livelli dell’ormone dell’amore è rimasto invariato. Test che dimostra come l’interazione e il contatto influiscano sulla neurochimica. Ci sono poi i gatti ansiosi, quelli per cui la vicinanza con il proprietario alla minima novità e paura, è questione di sopravvivenza. Paura e fastidio si mescolano, il contatto con i proprietari ha elevato subito e di tanto i livelli di ossitocina.