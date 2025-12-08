Windows 11, arriva un nuovo importante aggiornato: tutte le novità

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento opzionale di novembre per Windows 11, identificato come KB5070311. Si tratta di una preview non di sicurezza che introduce diverse funzioni in arrivo nella build stabile, accompagnate però da alcuni bug già segnalati dagli utenti. Uno di questi, secondo Microsoft, può essere aggirato con un semplice espediente, mentre l’azienda continua a monitorare eventuali ulteriori criticità.

Tutte le novità di Windows 11

Parallelamente, Microsoft ha distribuito anche i nuovi aggiornamenti dinamici, un componente spesso ignorato dagli utenti ma cruciale per il corretto funzionamento delle fasi di installazione e ripristino del sistema. I Dynamic Update intervengono infatti sul Windows Recovery Environment (WinRE), noto anche come Safe OS, e aggiornano i file di Setup, migliorando la stabilità del processo di installazione e preservando componenti come i pacchetti lingua e Features on Demand. È il caso, ad esempio, di VBScript, attualmente disponibile come FOD in Windows 11 24H2.

Questa tornata di aggiornamenti riguarda esclusivamente le versioni 24H2 e 25H2 di Windows 11, oltre a Windows Server 2025, mentre la release 23H2 ha da poco raggiunto la fine del supporto e dunque non verrà più aggiornata.

Nelle note ufficiali si legge la descrizione completa:

“KB5071844: aggiornamento dinamico Safe OS per Windows 11 versione 24H2 e 25H2 e per Windows Server 2025: 1 dicembre 2025. Questo aggiornamento introduce miglioramenti all’ambiente di ripristino di Windows (WinRE) in Windows 11 versione 24H2, Windows 11 versione 25H2 e Windows Server 2025.”

Gli aggiornamenti legati al Recovery vengono installati automaticamente tramite Windows Update, ma possono anche essere scaricati manualmente dall’Update Catalog di Microsoft: in questo caso, basterà cercare l’identificativo “KB5071844”. Si tratta di interventi tecnici poco visibili per l’utente finale, ma fondamentali per garantire la stabilità del sistema.