Samsung Ballie, che fine ha fatto il robottino alimentato dall’AI?

Che fine ha fatto Ballie? il robottino era stato svelato da Samsung per la prima volta come prototipo nel 2020, poi rilanciato nel 2024 con un design più grande e più intelligenza artificiale a bordo, e infine promesso ancora una volta al CES 2025. All’inizio dell’anno l’azienda aveva indicato chiaramente una finestra di lancio: estate 2025 negli Stati Uniti e in Corea, con tanto di pagina per ricevere una notifica al momento del lancio. Siamo a dicembre e non se n’è saputo più nulla.

Se ne riparla il prossimo anno?

Interpellata da TechRadar, Samsung ha risposto con una frase che chiarisce i motivi del ritardo: Stiamo continuando a lavorarci per offrire un’esperienza ancora più completa e ottimale”. Tradotto: il robot non è ancora pronto e il lavoro sull’intelligenza artificiale continua. Un messaggio che lascia intendere come Ballie sia un progetto complesso, pensato più come un compagno domestico che come un semplice gadget, capace di muoversi autonomamente, proiettare contenuti ed eseguire operazioni guidate dall’A.I.

Il robot è stato mostrato in azione al CES 2025, ma solo attraverso una demo preregistrata. Nessuno ha potuto interagirvi direttamente, un segno evidente che il software necessita ancora di ottimizzazioni. Samsung immagina Ballie come un oggetto più empatico di altri robot domestici e meno invasivo delle soluzioni avanzate per la casa intelligente. La partnership con Google Cloud consentirà inoltre di integrare Gemini come assistente principale, ampliando il ventaglio di funzioni.

Dal punto di vista hardware, Ballie è un dispositivo giallo e sferico, poco più grande di un pallone da basket. Si sposta grazie a ruote interne e riesce a navigare su un solo livello, senza affrontare scale. La dotazione di sensori include un modulo LiDAR, un sistema Time-of-Flight, microfoni, altoparlanti, una fotocamera posteriore da 2K, una frontale da 4K e un proiettore integrato. Tutti elementi che, combinati, dovrebbero trasformarlo in un assistente domestico capace di leggere l’ambiente, rispondere a domande, mostrare video e adattarsi a diverse necessità quotidiane.

Resta da capire quando Samsung offrirà finalmente un aggiornamento concreto. L’azienda potrebbe rompere il silenzio al CES 2026, magari con una data di uscita definitiva e un prezzo ufficiale. Ricordiamo che per il momento si parla di un lancio esclusivo negli USA e in Corea. Chissà se lo vedremo mai anche in Europa.