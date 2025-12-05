Tesla, la sparata di Musk: “ora potete messaggiare alla guida”, peccato che sia illegale

Elon Musk non ha ancora capito che le regole del codice della strada non le scrivono le case automobilistiche, ma il legislatore. Secondo il miliardario, l’ultima versione di FSD, il software di guida semi-autonoma di Tesla, sarebbe così avanzato da permettere ora alcune grosse distrazioni. Come mandare messaggi dal telefono. Ovviamente è illegale nella maggior parte degli Stati Uniti, a prescindere dal tipo di assistenti alla guida in uso.

Cosa dice la legge

Secondo Musk, la possibilità di usare il telefono sarebbe consentita “a seconda del contesto del traffico”, ma l’azienda non ha fornito ulteriori chiarimenti e non dispone di un reparto stampa in grado di farlo. Il punto critico è che FSD non è un sistema di guida autonoma completa: è un assistente avanzato che richiede sempre la supervisione del conducente.

Già in passato Tesla aveva rimosso l’obbligo di tenere le mani sul volante, sostituendolo con il controllo tramite telecamera interna, ma la responsabilità dell’attenzione resta in capo al guidatore. Proprio questa ambiguità tra automazione e supervisione ha contribuito a incidenti documentati in cui il passaggio di controllo tra software e umano non è avvenuto correttamente. Nel frattempo, l’agenzia statunitense per la sicurezza stradale sta indagando su numerosi episodi che coinvolgono FSD, tra cui attraversamenti non autorizzati di semafori rossi, cambi di corsia errati e collisioni in condizioni di scarsa visibilità.

Alle indagini federali si aggiunge il lungo contenzioso con il Dipartimento dei veicoli a motore della California, che accusa Tesla di aver promosso per anni capacità di guida autonoma non supportate da prove tecniche.

L’agenzia ha persino chiesto la sospensione temporanea delle vendite e della produzione nello stato, con una decisione attesa entro fine anno. In questo scenario, l’affermazione di Musk rischia di alimentare ulteriore confusione negli automobilisti, suggerendo che il sistema sia più affidabile di quanto dimostrato dai dati ufficiali.

Le autorità ribadiscono invece che l’uso del cellulare resta vietato alla guida, indipendentemente dal livello di automazione del veicolo. Il contrasto tra le promesse dell’azienda e la realtà normativa, già complesso, sembra destinato a intensificarsi, mentre la discussione pubblica continua a oscillare tra innovazione, sicurezza e responsabilità.