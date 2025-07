Sony fa causa a Tencent: “Light of Motiram è un clone illegale di Horizon”

La battaglia tra giganti dell’intrattenimento videoludico si accende in tribunale: Sony ha intentato una causa contro Tencent, accusandola di aver copiato in modo sistematico ed evidente l’universo di Horizon nella realizzazione del suo prossimo gioco Light of Motiram. La notizia, diffusa in esclusiva da Reuters, conferma le prime impressioni già emerse online nel novembre 2024, quando Tencent annunciò il nuovo titolo: ambientazione post-apocalittica, creature meccaniche e una protagonista femminile dal design e dal carisma fin troppo familiari.

Sony chiede il blocco del gioco

Secondo i documenti depositati da Sony Interactive Entertainment, Light of Motiram avrebbe copiato “quasi ogni aspetto memorabile” di Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West e persino del più recente Lego Horizon Adventures. Le somiglianze non riguarderebbero solo l’estetica, ma anche la struttura narrativa, la presentazione dei personaggi, e perfino le modalità con cui Sony promuove online il proprio franchise. Tra gli elementi citati: una civiltà tribale che coesiste con animali robotici, meccaniche di crafting e addomesticamento, modalità multiplayer e paesaggi naturali spettacolari.

Ma l’accusa più pesante riguarda i retroscena del progetto: Sony afferma che Tencent avrebbe tentato in precedenza di ottenere la licenza ufficiale di Horizon per sviluppare un gioco mobile con ambientazione e meccaniche simili, promettendo un’estetica orientale e nuove modalità di sopravvivenza. Dopo il rifiuto da parte di Sony, Tencent avrebbe lanciato comunque il progetto, incorporando molte delle stesse idee. Il risultato, secondo Sony, è un “clone servile” che potrebbe confondere i consumatori e danneggiare la reputazione del marchio Horizon.

Tencent sotto pressione

Sony ha chiesto alla corte un’ingiunzione che fermi lo sviluppo e la pubblicazione di Light of Motiram, la distruzione del materiale legato al gioco e un risarcimento economico. La richiesta è pesante e, considerando le evidenze visive già circolate — tra cui banner promozionali quasi identici tra i due titoli — sarà difficile per Tencent sostenere una difesa credibile senza dimostrare una netta divergenza creativa.

La causa potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato dei giochi open world, in particolare sul ruolo delle grandi produzioni asiatiche nella reinterpretazione (o imitazione) dei blockbuster occidentali. La palla ora passa a Tencent, che dovrà convincere giudici e opinione pubblica che Light of Motiram non è semplicemente un Horizon con un altro nome.