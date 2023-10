Horizon Forbidden West Complete Edition: trailer di lancio per la nuova edizione del gioco

Horizon Forbidden West Complete Edition è ora disponibile su PS5 come ci ricorda il trailer di lancio che include alcuni spezzoni di gameplay con le citazioni della stampa. Esattamente come accaduto per la prima avventura di Aloy, anche Forbiden West riceve dunque la sua edizione definitiva che racchiude comodamente in un unico pacchetto gioco base, DLC e contenuti extra.

Vediamo nel dettaglio cosa Horizon Forbidden West: Complete Edition include al lancio:

Horizon Forbidden West per PS5

DLC Burning Shores per PS5

Colonna sonora digitale

Artbook digitale

Fumetto digitale Horizon Zero Dawn Vol. 1: The Sunhawk

Contenuti extra per la modalità Foto (posa e pittura facciale speciali)

Abito d’élite Colosso Carja ·Arco corto Colosso Carja

Abito d’élite Tuono Nora

Fionda Tuono Nora

Pezzo Squarciavento Alfa per Batosta Meccanica

Pacchetto risorse

Ricordiamo che Horizon Forbidden West è la nuova avventura di Aloy, la quale armata di arco si trova a combattere orde di macchine in un’ambientazione post-apocalittica davvero affascinante, pronta a continuare le vicende del primo capitolo uscito nel 2017 su PS4. Il gioco va a migliorare gran parte degli aspetti del primo capitolo in un’avventura che si attesta intorno alle 40 ore di gioco.

La nuova edizione è ora disponibile al prezzo di 69,99 euro. La versione PC, invece, arriverà su Steam e Epic Games Store ad inzio 2024.