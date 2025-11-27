Stranger Thing 5 ha momentaneamente mandato in crash Netflix

Il debutto dei primi quattro episodi della quinta stagione di Stranger Things ha mandato in tilt Netflix per migliaia di spettatori, trasformando quello che doveva essere un evento globale nella corsa più veloce all’aggiornamento del tasto “riproduci”. Intorno alle 19:50 sulla costa orientale degli Stati Uniti (le 01.50 di mattina, in Italia), appena dieci minuti prima della pubblicazione ufficiale, i report su Downdetector hanno iniziato a salire rapidamente, raggiungendo quasi 14.000 segnalazioni in pochi minuti, con utenti impossibilitati ad accedere alla piattaforma.

Stranger Things mette KO Netflix

Molti si sono imbattuti nel codice di errore NSEZ-403, che indica l’impossibilità dell’account di collegarsi ai server. Le schermate mostravano messaggi poco rassicuranti come “Something went wrong” oppure “Sorry, we’re having trouble with your request”, spingendo alcuni a pensare a un sovraccarico simile a quello già visto con Game of Thrones nel pieno della sua popolarità. Netflix, per quella specifica sigla d’errore, suggerisce di cambiare dispositivo, un consiglio utile solo fino a un certo punto quando il problema interessa i server e non l’hardware degli utenti.

Il paradosso è che lo showrunner aveva dichiarato che Netflix aveva aumentato del 30% la larghezza di banda proprio per evitare crash durante il lancio. Evidentemente non è bastato: i fan stanno aspettando l’atteso epilogo della serie di culto da ben tre anni.

Problema risolto in pochi minuti

Tuttavia, secondo quanto dichiarato dall’azienda, il blackout è durato pochissimo: la piattaforma è tornata operativa nel giro di appena cinque minuti, interessando principalmente chi guardava tramite smart TV.

La stagione finale promette un confronto definitivo con Vecna, mentre la storyline del gruppo di Hawkins punta a chiudere ogni nodo aperto della serie. La pubblicazione seguirà una finestra distribuita: dopo questa prima ondata di episodi, ne arriveranno altri tre il 25 dicembre e l’ultimo, il vero finale, verrà pubblicato il 31 dicembre, trasformando Stranger Things in uno degli eventi pop di massa di fine anno.