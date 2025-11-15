Netflix lancia Puzzled: enigmi ispirati a Stranger Things e altre serie cult

Netflix presenta ufficialmente Puzzled, un portale interattivo di enigmi e giochi di logica ispirato ai suoi titoli più popolari. Disponibile dal 26 novembre, l’iniziativa accompagnerà gli utenti fino alla vigilia di Capodanno, in attesa dell’uscita del finale di stagione di Stranger Things 5. Ogni giorno sarà possibile risolvere un nuovo rompicapo ambientato nel mondo di Hawkins, sbloccando video dietro le quinte e contenuti inediti dedicati a Mind Flayer, Demogorgoni e altri simboli della serie cult.

Tanti rompicapo per passare il tempo

Ma Puzzled non è solo Stranger Things. La piattaforma raccoglie una selezione di giochi di parole e di logica ispirati a vari successi Netflix come Squid Game, Glass Onion, KPop Demon Hunters e Emily in Paris. Accanto a questi, ci saranno puzzle classici come sudoku, cruciverba e tangram digitali, reinterpretati in chiave moderna per offrire una sfida sempre diversa. Tra le novità più curiose ci sono Bonza, un incrocio tra cruciverba e puzzle, e Waywords, che trasforma la ricerca di parole in un percorso a ostacoli tematico.

Ogni sfida potrà essere affrontata da smartphone, tablet o direttamente dal browser, senza bisogno di scaricare app o iscriversi. Tutti i giochi saranno offline e privi di pubblicità, così da permettere di giocare anche in viaggio o in modalità aereo. È la prima volta che Netflix rende disponibili giochi interattivi direttamente su Tudum.com, il suo portale editoriale, offrendo un’esperienza immediata e senza interruzioni.

L’obiettivo è trasformare il rito quotidiano del rompicapo in un momento di intrattenimento legato all’universo Netflix, unendo stimolo mentale e cultura pop. Dal 26 novembre, dunque, il colosso dello streaming invita i fan a varcare la soglia dell’“Upside Down” dell’enigmistica, con un gioco nuovo ogni giorno e un finale speciale fissato per il 31 dicembre.