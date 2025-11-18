Amazon ora vende anche le auto usate di Ford

Amazon accelera nel settore automobilistico e amplia il catalogo di Amazon Autos, la piattaforma lanciata meno di un anno fa (solo negli Stati Uniti) per acquistare veicoli online. A partire da oggi, gli utenti delle aree di Los Angeles, Seattle e Dallas potranno acquistare anche auto usate Ford certificate direttamente dal sito, con nuove garanzie, modalità di pagamento flessibili e un processo snello pensato per avvicinare il mondo dell’e-commerce a quello dell’automotive tradizionale.

Le stesse regole di reso degli altri prodotti

Il funzionamento mantiene la filosofia tipica del marketplace: l’utente consulta l’inventario disponibile presso i concessionari partner locali, avvia la pratica online e prenota il ritiro in concessionaria soltanto per le fasi finali. Anche il finanziamento può essere gestito attraverso Amazon, rendendo l’acquisto più simile a una normale esperienza d’e-commerce che a un tradizionale contratto d’auto.

Una delle novità più rilevanti è la politica di reso, simile a quella dei prodotti Amazon: i veicoli acquistati attraverso Autos e certificati dai concessionari Ford possono essere restituiti entro 14 giorni o prima dei 1.600 km (1.000 miglia) percorsi, a seconda di quale soglia venga raggiunta per prima. Una garanzia pensata per ridurre la diffidenza verso l’acquisto di auto online.

Due tipi di certificazione

Il programma di certificazione è suddiviso in due categorie. La certificazione Gold riguarda modelli Ford con meno di 6 anni di vita e meno di 130.000 km (80.000 miglia). Questi veicoli affrontano un controllo tecnico su 172 punti e includono una copertura di 12 mesi o 19.300 km (12.000 miglia). Per le auto elettriche valgono criteri analoghi, con una checklist dedicata da 127 punti.

La seconda categoria, chiamata certificazione Blue, comprende veicoli Ford — e anche modelli di altre marche — con meno di 10 anni e percorrenza inferiore a 241.000 km (150.000 miglia). In questo caso, l’ispezione prevede 139 controlli e la garanzia si estende per 90 giorni o 6.400 km (4.000 miglia).

Amazon Autos ha debuttato nel dicembre 2024 con modelli Hyundai ed è passato a veicoli usati e certificati lo scorso agosto. L’ingresso di Ford segna un’espansione strategica che potrebbe rendere Amazon un attore rilevante in un mercato in forte trasformazione.