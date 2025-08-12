Ford, la prima auto elettrica di massa è vicina: addio ai prezzi folli

Ford ha annunciato quello che definisce il suo “momento Model T” per l’era dell’elettrico: nel 2027 lancerà un pickup elettrico quattro porte di medie dimensioni da 30.000 dollari, primo modello di una famiglia di EV a basso costo che verranno assemblati nello stabilimento di Louisville, Kentucky. L’obiettivo è chiaro: ridurre i costi e riportare in utile la divisione elettrica, che nel 2025 prevede perdite superiori a 5 miliardi di dollari.

Il progetto si basa su una nuova piattaforma modulare “universale” sviluppata dal team skunkworks californiano di Ford, guidato da ex ingegneri Tesla. Questa architettura sarà scalabile per truck, SUV e van, e si distinguerà per un design semplificato, con il 20% di componenti in meno, il 25% di riduttori e un cablaggio più corto di 1,3 chilometri rispetto alla Mustang Mach-E. Risultato: auto più leggere, assemblaggi più rapidi (–15% di tempo) e manutenzione meno costosa.

La strategia per ridurre i costi

Ford adotterà batterie LFP (litio-ferro-fosfato), prive di cobalto e nichel, con costi oltre il 20% inferiori rispetto alle celle NCM. Queste batterie, più durevoli e veloci in ricarica, saranno parte integrante della struttura del veicolo, contribuendo a un baricentro basso e a una maggiore abitabilità: il nuovo pickup offrirà più spazio interno di una Toyota RAV4 2025, oltre a un cassone capace di ospitare una tavola da surf senza accessori extra.

La produzione seguirà un innovativo schema ad “assembly tree”: tre sottoassiemi (anteriore, posteriore e pianale-batteria) verranno realizzati in parallelo e poi uniti, un approccio che riduce la complessità e migliora l’ergonomia per gli operai. In alcune aree, pezzi unici in alluminio sostituiranno decine di componenti minori.

Economico e divertente da guidare

Ford promette veicoli “divertenti da guidare”, con il pickup capace di passare da 0 a 96 km/h in circa 4,5 secondi, grazie a un’architettura a 400 volt. Non ci sono ancora dati sull’autonomia, ma il marchio punta a offrire un costo di possesso quinquennale inferiore a quello di una Tesla Model Y di tre anni.

Con 2 miliardi di dollari destinati alla fabbrica di Louisville e un totale di 5 miliardi per creare 4.000 posti di lavoro tra Kentucky e Michigan, Ford scommette su un mix di efficienza produttiva e prezzo aggressivo per sfidare Tesla, GM e colossi cinesi come BYD.