Un viaggio nel DNA della Salvia miltiorrhiza che potrebbe rivoluzionare l’agricoltura

Una pianta che aiuta a crescere altre piante grazie alla ricerca genetica sulle proteine. È stato effettuato un nuovo studio sulle NIN-LIKE (NLP) della Salvia miltiorrhiza. Questa pianta, utilizzata nella medicina tradizionale per i suoi composti bioattivi, in particolare tanshinoni e acidi salvianolici, potrebbe avere applicazioni pratiche anche in agricoltura. La scoperta arriva da un team guidato da Hao, Zhu, Zhang e altri colleghi, che sono riusciti a identificare diversi geni collegati alle proteine NLP.

Le proteine NLP hanno molte funzioni in contesti fisiologici e ambientali. La più importante riguarda il metabolismo dell’azoto, un elemento fondamentale per la crescita delle piante. Questo meccanismo contribuisce non solo allo sviluppo sano, ma anche alla resistenza alla siccità, alla salinità e ad altre forme di stress ambientale.

Grazie a questa nuova ricerca sono state individuate ulteriori varianti genetiche legate alle proteine NLP. Svolgono ruoli specifici nella crescita e nella sopravvivenza della pianta. I ricercatori possono utilizzare tecniche di sequenziamento genomico e strumenti bioinformatici per riprodurre e studiare queste varianti in laboratorio. Per ora, lo studio ha permesso di tracciare il profilo di espressione genica delle NLP in diverse condizioni ambientali. Si aprono le porte a molte applicazioni future.

Gli sviluppi della ricerca sulla Salvia miltiorrhiza, i primi test applicati sulle angiosperme. Perché rendere fiori, foglie e radici più resistenti è importante?

Queste scoperte potranno favorire non solo nuove tecniche di coltivazione agricola e di gestione del verde urbano. Significa creare parchi resilienti o preservare aree naturalistiche, ma anche studi sulla risposta delle piante agli stress climatici, migliorando la loro capacità adattativa. Il primo confronto evolutivo è stato condotto con le angiosperme. È una classe di piante erbacee e arboree con fiori, spesso fondamentali per l’alimentazione, per l’impollinazione e per la biodiversità.

La ricerca rappresenta un contributo significativo per la genetica vegetale e la biologia molecolare. I risultati potranno favorire la selezione o la creazione di varietà vegetali più resilienti ai cambiamenti climatici. Tutelare ecosistemi fragili e sostenere industrie come quella farmaceutica, fitoterapica e cosmetica. Molti fiori, infatti, sono utilizzati nella produzione di medicinali e integratori. La comprensione dei meccanismi genetici della Salvia miltiorrhiza potrebbe generare nuove applicazioni in numerosi settori, dall’ambiente al benessere.