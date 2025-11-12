La PS5 ha venduto più di qualsiasi console Xbox della storia

La PlayStation 5 continua la sua corsa inarrestabile e raggiunge un nuovo traguardo: 84,2 milioni di console vendute a livello globale, dopo aver aggiunto 3,9 milioni di unità nel trimestre concluso il 30 settembre. Si tratta di un risultato notevole, considerando che il prezzo della PS5 è aumentato nel corso della generazione. Un fatto, quest’ultimo, mai accaduto prima: di solito il prezzo delle console tende a diminuire nel corso del loro ciclo vita.

La PS5 batte ogni console di Microsoft

Con questo dato, la PS5 supera ufficialmente ogni console Xbox mai prodotta, compresa la storica Xbox 360, che secondo l’ultimo aggiornamento ufficiale di Microsoft (giugno 2014) aveva venduto poco più di 84 milioni di unità. A scanso di equivoci, non stiamo dicendo che la PS5, da sola, ha superato la somma cumulativa di tutte le console Xbox, ma semplicemente che la PlayStation 5 è riuscita a battere i dati di vendita di quella che è stata la console di maggior successo di Redmong.

Il paragone più corretto, tuttavia, è quello con la PlayStation 4, che dopo cinque anni di vita aveva totalizzato 86,1 milioni di unità. La PS5 resta quindi appena dietro la PS4 in termini di volumi, ma si tratta comunque della generazione PlayStation più redditizia di sempre.

Ricavi da record

Parallelamente, secondo i dati diffusi da Sony, la divisione Game & Network Services (che include PlayStation e i servizi online) ha registrato ricavi record, superiori a quelli di tutte le precedenti generazioni di console.

Il merito è anche di un aumento del prezzo medio: la PS5 oggi costa 550 dollari, contro i 300 della PS4 nello stesso punto del ciclo vitale, e i giochi stessi sono diventati più costosi. Nonostante ciò, la domanda resta fortissima, e secondo gli analisti PS5 vende circa il doppio rispetto alle Xbox Series X|S combinate.

Guardando al futuro, Sony ha già iniziato a parlare in modo vago della PlayStation 6, ma la PS5 ha ancora molto da dire: tra i titoli più attesi spicca Marvel’s Wolverine di Insomniac Games, previsto per il prossimo anno, insieme a voci insistenti su una possibile nuova console portatile.