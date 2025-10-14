Apple TV Plus ha cambiato ufficialmente nome

Apple ha deciso di semplificare il marchio del suo servizio di streaming, eliminando il “+” dal nome. Da oggi Apple TV+ diventa semplicemente Apple TV, un piccolo cambiamento che segna un nuovo capitolo per la piattaforma video on demand della casa di Cupertino. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale dedicato al lancio di F1: The Movie, il film con Brad Pitt in arrivo il 12 dicembre, in cui per la prima volta Apple si riferisce al servizio come “Apple TV”.

Un rebranding minimo

Apple ha definito la mossa come una “nuova identità più vibrante”, ma non ha specificato quali elementi visivi o grafici cambieranno effettivamente. Al momento, l’interfaccia web e le app per smart TV mostrano ancora il logo originale Apple TV+, segno che la transizione sarà graduale. Il restyling richiama da vicino quello già visto con HBO Max, poi rinominato semplicemente Max, ma nel caso di Apple la scelta rischia di creare una certa confusione tra i diversi prodotti che condividono lo stesso nome.

Oggi, infatti, “Apple TV” può indicare tre cose diverse: il servizio di streaming (ex Apple TV+), l’app usata per accedervi, e il dispositivo fisico, l’Apple TV 4K, che consente di visualizzarlo sul televisore. Chi parla di “guardare qualcosa su Apple TV” potrebbe quindi riferirsi tanto al contenuto in streaming quanto all’hardware, rendendo più difficile distinguere tra piattaforma, software e dispositivo.

Tra rincari e risultati incerti

Il rebranding arriva poche settimane dopo l’annuncio di un aumento del prezzo dell’abbonamento mensile negli USA (da 10 a 13 dollari). Apple non ha mai rivelato i dati ufficiali sui ricavi della piattaforma, ma secondo The Information il servizio avrebbe perso oltre un miliardo di dollari l’anno. Nonostante successi acclamati dalla critica come Ted Lasso, Severance e Slow Horses, i dati Nielsen mostrano che la quota di pubblico di Apple TV resta ancora marginale rispetto ai giganti dello streaming come Netflix o Disney+. Insomma, allo stato attuale, Apple ha bisogno di molto di più di un cambio di nome.