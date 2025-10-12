Apple presenterà i suoi nuovi prodotti questa settimana | Rumor

Secondo una fonte – che ad onore del vero non brilla per affidabilità -, Apple potrebbe presentare molto presto un gran numero di nuovi prodotti. Quanto presto? Si parla di questa settimana. Gli annunci riguarderebbero i nuovi device con l’inedito e attesissimo chip M5, e forse anche la nuova versione dell’Apple Vision Pro.

Cosa sappiamo

Un blog sudcoreano su Naver, noto per aggregare rumor sul mondo Apple, sostiene che la casa di Cupertino lancerà una serie di nuovi prodotti non con un evento tradizionale, ma attraverso annunci distribuiti su comunicati stampa a partire già dalla prossima settimana. Secondo il post — la cui attendibilità è incerta — i protagonisti sarebbero dispositivi equipaggiati col processore M5, tra cui un MacBook Pro da 14 pollici, un iPad Pro con M5 e un Vision Pro aggiornato. Si farebbero inoltre strada voci su Apple TV 4K, HomePod mini 2 e AirTags 2.

Il post su Naver attribuisce all’account yeux1122 l’anticipazione di questa strategia comunicativa: niente grande evento, ma una serie di rilasci via sito web e aggiornamenti ufficiali. Si tratta di una strategia già adottata da Apple per i suoi prodotti minori, cioè quelli che, a differenza degli iPhone, incuriosiscono meno il grande pubblico.

Potrebbero essere annunciati tutti in blocco o a scaglioni. Tra i dispositivi citati emergono il MacBook Pro da 14″ con chip M5, un iPad Pro aggiornato e una nuova versione di Vision Pro. Si parla anche di un possibile aggiornamento per Apple TV 4K, di un HomePod mini di seconda generazione e di AirTag con portata estesa.

Questi rumor arrivano nel momento in cui altre indiscrezioni vanno nella stessa direzione. Un canale YouTube russo avrebbe mostrato un iPad Pro con chip M5 non ancora annunciato. Inoltre, dai documenti FCC emergerebbe un aggiornamento per Vision Pro, con processore più veloce e cinturino migliorato. Insomma, al di là dell’affidabilità della fonte, si tratterebbe di un’indiscrezione abbastanza verosimile. E’ da diverso tempo che si parla della possibilità che questi nuovi prodotti della Apple possano uscire proprio ad ottobre. Per avere una risposta definitiva sarà sufficiente aspettare i prossimi giorni.