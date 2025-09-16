Leganerd.com
Milioni di adulti convivono con un disturbo agli occhi senza sapere che può essere trattato facilmente

Un problema che interessa gli occhi colpisce metà dei cittadini statunitensi ed europei. È un disturbo facilmente diagnosticabile e curabile, ma in pochi chiedono subito aiuto medico.

di Daniela Giannace
Sono stati fatti passi avanti contro la secchezza oculare. Buone notizie arrivano dalla Società europea di chirurgia della cataratta e della rifrazione, oggi la diagnosi precoce e la microchirurgia risolvono un problema che affligge metà degli adulti statunitensi e europei.

La secchezza oculare non sempre viene subito diagnosticata, diventando nel tempo – secondo dati NESTS – un disagio sul lavoro, nella guida, nella quotidianità. I medici stessi possono provare fastidio per la secchezza oculare, ad esempio mentre operano chirurgicamente o visitano i pazienti.

L’occhio secco peggiora con l’età, il numero delle persone che ne soffrono è aumentata nel tempo. I motivi sono tanti e legati anche alle condizioni di vita di oggi. Ieri, ad esempio, non c’erano condizionatori o ventilatori ad aria sparata sul viso, lo smog, la guida notturna o il trucco senza poi la costanza di rimuoverlo. E ancora, le lenti a contatto dimenticate mentre si dorme e, anche, tante luci di monitor dirette sugli occhi, dalla tv, allo smartphone, al computer.

Le condizioni di oggi che peggiorano il disturbo agli occhi, i progressi medici compiuti tra farmaci e chirurgia

Al 43° Congresso della Società Europea di Chirurgia della Cataratta e della Refrattiva (ESCRS) sono arrivati numeri sulla secchezza oculare molto diversi da ieri. Nests (Needs Unmet in Dry Eye: Symptoms, Treatment and Severity) ha condotto uno studio internazionale. Intervistando migliaia di adulti, ha rivelato che il 58% degli intervistati ha riportato sintomi di secchezza oculare. Solo un intervistato su cinque ha ricevuto o richiesto assistenza medica.

Passano anni prima che i pazienti si rivolgano al medico. I sintomi che la secchezza oculare comporta sono prurito, affaticamento oculare, visione offuscata o lacrimazione. Tutti ritenuti passeggeri dai pazienti, solo dopo molti episodi e disagi chiedono consiglio ai medici di base. Una tendenza che si dovrebbe superare facendo informazione medica e controlli oculistici annuali. Infatti, chi ha trattato fin da subito, o con farmaci adatti o con chirurgia dedicata, la secchezza oculare ha tratto vantaggio e risolto i fastidi collegati a questo disturbo.

