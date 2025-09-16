Milioni di adulti convivono con un disturbo agli occhi senza sapere che può essere trattato facilmente

Sono stati fatti passi avanti contro la secchezza oculare. Buone notizie arrivano dalla Società europea di chirurgia della cataratta e della rifrazione, oggi la diagnosi precoce e la microchirurgia risolvono un problema che affligge metà degli adulti statunitensi e europei.

La secchezza oculare non sempre viene subito diagnosticata, diventando nel tempo – secondo dati NESTS – un disagio sul lavoro, nella guida, nella quotidianità. I medici stessi possono provare fastidio per la secchezza oculare, ad esempio mentre operano chirurgicamente o visitano i pazienti.

L’occhio secco peggiora con l’età, il numero delle persone che ne soffrono è aumentata nel tempo. I motivi sono tanti e legati anche alle condizioni di vita di oggi. Ieri, ad esempio, non c’erano condizionatori o ventilatori ad aria sparata sul viso, lo smog, la guida notturna o il trucco senza poi la costanza di rimuoverlo. E ancora, le lenti a contatto dimenticate mentre si dorme e, anche, tante luci di monitor dirette sugli occhi, dalla tv, allo smartphone, al computer.

Le condizioni di oggi che peggiorano il disturbo agli occhi, i progressi medici compiuti tra farmaci e chirurgia

Al 43° Congresso della Società Europea di Chirurgia della Cataratta e della Refrattiva (ESCRS) sono arrivati numeri sulla secchezza oculare molto diversi da ieri. Nests (Needs Unmet in Dry Eye: Symptoms, Treatment and Severity) ha condotto uno studio internazionale. Intervistando migliaia di adulti, ha rivelato che il 58% degli intervistati ha riportato sintomi di secchezza oculare. Solo un intervistato su cinque ha ricevuto o richiesto assistenza medica.

Passano anni prima che i pazienti si rivolgano al medico. I sintomi che la secchezza oculare comporta sono prurito, affaticamento oculare, visione offuscata o lacrimazione. Tutti ritenuti passeggeri dai pazienti, solo dopo molti episodi e disagi chiedono consiglio ai medici di base. Una tendenza che si dovrebbe superare facendo informazione medica e controlli oculistici annuali. Infatti, chi ha trattato fin da subito, o con farmaci adatti o con chirurgia dedicata, la secchezza oculare ha tratto vantaggio e risolto i fastidi collegati a questo disturbo.