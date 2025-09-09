AirPods Pro 3, in Italia costano 249€: sensore cardiaco e traduzione Live

Apple ha finalmente svelato gli AirPods Pro 3, segnando il primo aggiornamento significativo della linea premium in tre anni. La terza generazione introduce innovazioni rivoluzionarie nel monitoraggio della salute, nella qualità audio e nelle funzionalità intelligenti, consolidando la leadership dell’azienda nel settore degli auricolari wireless di fascia alta.

Monitoraggio cardiaco integrato

La novità più significativa è l’integrazione del sensore cardiaco più piccolo mai sviluppato da Apple. Il sistema utilizza tecnologia fotopletismografica (PPG) personalizzata che emette luce infrarossa invisibile pulsata a 256 volte al secondo per misurare l’assorbimento luminoso nel flusso sanguigno. Il sensore collabora con accelerometri, giroscopio, GPS e un modello AI on-device dell’iPhone per tracciare frequenza cardiaca, calorie bruciate e attività fisica. La nuova esperienza Workout Buddy nell’app Fitness sfrutta Apple Intelligence per analizzare dati di allenamento e cronologia fitness.

ANC pazzesca

Apple dichiara di aver raggiunto la “migliore cancellazione del rumore al mondo” grazie ai nuovi cuscinetti auricolari infusi di schiuma che garantiscono isolamento acustico superiore. La tecnologia ANC di terza generazione offre prestazioni doppie rispetto alla generazione precedente, ampliando contemporaneamente il palcoscenico sonoro per un’esperienza audio più immersiva e cinematografica.

Traduzione Simultanea

La funzione Live Translation fa da protagonista. Il sistema abbassa automaticamente il volume dell’interlocutore e riproduce l’audio nella lingua preferita dell’utente. Per conversazioni con persone senza questa tecnologia, l’iPhone può fungere da display orizzontale mostrando la trascrizione live di ciò che l’utente sta dicendo nella lingua dell’interlocutore, facilitando comunicazioni naturali hands-free.

Design migliorato

Basandosi sull’analisi di oltre 10.000 scansioni 3D di orecchie, Apple ha ridisegnato ogni AirPod Pro per adattarsi meglio al canale auricolare. La forma ottimizzata è ora disponibile con cinque taglie di cuscinetti auricolari, mentre la certificazione IP57 garantisce resistenza avanzata a sudore e acqua per utilizzi sportivi intensivi.

Le nuove Apple Airpods Pro 3 sono già disponibili per il preordine sul sito ufficiale di Apple al prezzo di 249€.