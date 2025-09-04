Leganerd.com
Alibaba scommette sull’AI per migliorare efficienza e competitività aziendale

Una trasformazione con l'intelligenza artificiale che segue lo sviluppo di un intero paese. Alibaba da ieri ad oggi nel contesto globale.

di Daniela Giannace
Alibaba Group Holding, colosso cinese nell’e-commerce, punta sull’intelligenza artificiale per aumentare le vendite dei commercianti e promuovere la nuova trasformazione digitale delle imprese. Sulla sua piattaforma principale di commercio online, ha adottato strumenti avanzati basati proprio sull’intelligenza artificiale.

Un vero e proprio aiuto sia per gli acquirenti che per i venditori. Si possono, infatti, cercare e selezionare meglio i prodotti, creare schede di vendita migliori, puntare sull’efficienza, gestire e ridurre al meglio spese operative e organizzative. L’IA consentirà a tutti i dipendenti digitali di occuparsi di compiti ad alta preparazione come marketing, web copywriting, analisi di mercato e strategie aziendali.

Alibaba ha integrato il suo sistema di modello linguistico Qwen a modelli open source dell’intelligenza artificiale DeepSeek. Così, si impegna come altre aziende a supportare la trasformazione digitale di settori tradizionali. Un impegno che la Cina ha descritto più volte perché punta a integrare l’intelligenza artificiale in almeno sei settori chiave del paese entro il 2027. Con prospettiva di ampie percentuali, sopra il 70% 90%, su tutta la tecnologia da trasformare in sistemi intelligenti, robotizzati e di nuova generazione.

Alibaba società cinese

Progetto Ai Plus del governo cinese: ecco quanto investirà Alibaba in cloud e intelligenza artificiale

L’iniziativa promossa dal Consiglio di Stato, prende il nome di AI Plus. Prevede lo sviluppo di scienza, tecnologia e AI in tutto lo sviluppo industriale, nei consumi, nel benessere delle persone, nella governance e nella cooperazione internazionale.

Alibaba.com o Alibaba Group è nata nel 1999 con l’iniziativa di Jack Ma, lo scopo fu subito quello di connettere i produttori cinesi con clienti e aziende estere. Un impegno importante alla fine degli anni Novanta e con una forte globalizzazione in corso. Alibaba Group si specializzò nel tempo anche sul cloud computing e in tutte le innovazioni digitali utili al commercio e shopping online.

L’intelligenza artificiale è da anni al centro della sua crescita produttiva e tecnica. Alibaba ha da poco annunciato che investirà più di 53,2 miliardi di dollari, ovvero 380 miliardi di yuan, per costruire infrastrutture hardware per cloud e intelligenza artificiale. Il fatturato cresce al ritmo di 2% annuo e questi investimenti trasformeranno Alibaba nei prossimi tre anni. Una crescita in linea con i progetti di sviluppo industriale e digitale del governo cinese e di altri colossi dell’area.

