Samsung porterà tantissimi K-Drama sulle sue Smart TV

Samsung alza il tiro nell’offerta di contenuti gratuiti, annunciando una nuova, significativa partnership con KT Studio Genie. L’accordo strategico mira a portare un’ampia selezione di drammi, film e titoli originali coreani su Samsung TV Plus, il servizio di streaming gratuito dell’azienda, espandendo ulteriormente la sua libreria in tutto il mondo. Questa collaborazione non solo arricchisce l’offerta, ma posiziona Samsung come un punto di riferimento per gli amanti dei contenuti coreani, rendendo l’intrattenimento di alta qualità più accessibile che mai.

Un’ondata di K-drama

L’accordo tra Samsung e KT Studio Genie promette di deliziare gli appassionati di K-drama, portando sul palcoscenico globale tre serie di punta. La prima è “Lies Hidden in My Garden“, un thriller che tiene col fiato sospeso, dove due donne si incrociano dopo la scoperta di uno strano odore in un giardino, interpretato da un cast d’eccezione che include Kim Tae-hee e Lim Ji-yeon. Per chi cerca un po’ di leggerezza, arriva “New Recruit“, una divertente commedia drammatica che racconta le sfide e la vita quotidiana delle nuove reclute dell’esercito. Infine, “Dear Hyeri” esplora le complessità della mente umana attraverso una storia d’amore drammatica che segue una presentatrice televisiva alle prese con un disturbo di identità dissociativa.

A rendere l’offerta ancora più esclusiva, Samsung TV Plus lancerà un canale FAST (quindi gratuito, ma con pubblicità) interamente dedicato a “New Recruit” e a “Love Is for Suckers”, che sarà disponibile per ben tre mesi. In Corea del Sud, l’abitudine di trasmettere i drama 24 ore su 24 è già una realtà consolidata e Samsung si sta impegnando per replicare questo modello a livello internazionale, offrendo agli spettatori la possibilità di immergersi nelle loro serie preferite in qualsiasi momento della giornata.

L’iniziativa con KT Studio Genie non è un caso isolato, ma fa parte di una strategia più ampia di Samsung per promuovere i contenuti coreani. Già nell’ultimo anno, l’azienda ha siglato partnership con importanti case di produzione come CJ ENM e NEW ID, arricchendo costantemente la sua offerta con titoli acclamati. La curation di una selezione mensile di contenuti di spicco, come “Moon in the Day”, aiuta gli utenti a scoprire nuove gemme e a rimanere sempre aggiornati sulle ultime produzioni coreane.