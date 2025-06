Tecnologia avanzata e prezzo competitivo: perché tutti vogliono la Nissan N7

La Nissan N7, berlina completamente elettrica della casa giapponese, ha fatto registrare nei numeri straordinari superando i 20.000 ordini nei primi 50 giorni dal suo debutto avvenuto nel mercato cinese.

Nissan N7 è stata svelata il 27 aprile e parte da 119.900 Yuan, ovvero circa 14.000 USD, ed è disponibile in cinque diverse versioni. L’obiettivo è di affermarsi come scelta migliore nell’affollato segmento dei veicoli elettrici di medie dimensioni.

Nissan N7: le caratteristiche della berlina completamente elettrica

N7 è la prima berlina elettrica che nasce sulla piattaforma di Dongfeng Nissan ed è la punta di diamante della joint venture che mira ad accelerare la strategia dell’elettrificazione. La gamma motori include configurazioni da 160 kW e 200 kW, con batterie che offrono un’autonomia che arriva fino a 635 chilometri. Presente la ricarica rapida che consente di passare dal 30% all’80% in soli 14 minuti.

Tutte le versioni sono dotate di NISSAN OS, un touchscreen centrale da 15,6 pollici e un software di mitigazione della cinetosi. Le versioni entry level sono dotate di chip Snapdragon 8155, mentre le versioni top di gamma montano lo Snapdragon 8295P.

All’interno dell’abitacolo, Nissan N7 mette in evidenza il comfort e l’elevata qualità dei materiali. Ci sono caratteristiche straordinarie come le superfici in microfibra simili alla pelle scamosciata, tappezzeria Alcantara e sedili a pressione zero. Parlando degli esterni, Nissan N7 è lunga 4.930 mm di lunghezza, 1.895 mm di larghezza e 1.487 di altezza. Il passo è di 2.915 mm e quindi l’abitabilità interna è estremamente buona.

I clienti hanno apprezzato soprattutto le varianti Max, top di gamma. Oltre il 60% degli ordini è stato per le versioni top e in tempi di consegna sono aumentati proprio a causa di una domanda ben superiore rispetto a quanto previsto.

Nissan N7 coniuga prestazioni, tecnologie e un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Al momento, l’auto è presente in Cina, ma Nissan sta valutando di portare il modello anche in altri Paesi, incluso il Giappone.