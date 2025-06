Boom fotovoltaico in Grecia: il paradosso dell’eccesso di energia solare

È boom di pannelli fotovoltaici in Grecia. La zone intorno a Kastron Viotias, che si trova a 110 chilometri a nord-ovest di Atene, ha visto proliferare parchi solari negli ultimi 15 anni, per via del programma di sviluppo delle energie rinnovabili nel Paese.

Ad oggi la Grecia ha all’incirca 16 gigawatt di energia rinnovabile installata, di questi quasi gigawatt di energia solare, inclusi i 2,5 gigawatt che sono entrati in funzione proprio lo scorso anno. Il boom di fotovoltaico in realtà non si è registrato soltanto in Grecia ma anche in altri paesi europei.

Energia rinnovabile in Grecia: crescita promettente, ma obiettivi ancora lontani

Si stima che le energie rinnovabili siano aumentate fino a rappresentare quasi la metà della produzione di elettricità dell’UE. Rispetto agli altri paesi, la Grecia sembra aver fatto ancora meglio ovvero lo scorso anno il 55% del consumo annuo pare sia stato coperto da fonti rinnovabili, con il solare che ha coperto ben il 23%, secondo i dati dello SPEF che è un’associazione che unisce i produttori locali di energia solare.

Le previsioni però erano proprio queste, anzi nel 2023 il Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis aveva previsto che la Grecia avrebbe generato l’80% del suo fabbisogno elettrico da fonti rinnovabili. Questo obiettivo ad oggi non è stato raggiunto e sembra che anche successivamente sarà difficile raggiungerlo.

A parlare nei giorni scorsi è stato proprio il presidente dello SPEF, Stelios Loumakis, il quale ha affermato che il settore solare negli ultimi tempi ha incontrato un ostacolo per via della combinazione di fattori, tra cui le piccole dimensioni della Grecia, i ritardi nell’accumulo di energia e le infrastrutture limitate.

Il gestore della rete elettrica nazionale greca ha ordinato a migliaia di operatori di medie dimensioni di chiudere la rete nelle ore più soleggiate della giornata per evitare di sovraccaricarla e innescare un blackout. A parlare è stato Nikos Mantzaris, analista politico senior e partner dell’organizzazione civile indipendente Green Tank. “Il trucco è bilanciare domanda e offerta. Se non lo si fa bene, si arriva a un blackout”.