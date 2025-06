Occhiali da sole: quando proteggerci e quando evitarli secondo la scienza

In genere si pensa che indossare gli occhiali da sole quando c’è il sole sia la cosa più giusta, però potrebbe non essere così. Questi oggetti oltre ad avere un valore estetico, svolgono un ruolo fondamentale perché vanno a proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti molto dannosi. Indossarli quando c’è il sole quindi è naturale.

Un gruppo di ricercatori di Zest Science adesso hanno fatto sapere che ci sono delle situazioni in cui forse sarebbe meglio non indossare questi occhiali.

Protezione visiva e sintesi di vitamina D: il ruolo degli occhiali da sole

Indossare gli occhiali potrebbe bloccare le lunghezze d’onda benefiche che impediscono a loro volta ai raggi ultravioletti di innescare la sintesi di vitamina D. Sappiamo bene che quest’ultima è molto importante per l’organismo ma è anche necessaria perché ci aiuta ad assorbire il calcio che aiuta le nostre ossa a restare sane.

Se indossare gli occhiali da sole è quindi necessario per l’obiettivo principale che è quello di proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti, in alcune situazioni specifiche potrebbe essere ancora più importante indossarli. Quando indossarli? Gli occhiali non vanno indossati costantemente questo perché si impedisce agli occhi di adattarsi alle diverse condizioni di luce.

L’adattamento è importante per mantenere una visione ottimale ed il maggior comfort in diversi ambienti di illuminazione. L’uso eccessivo degli occhiali da sole, quindi, arrecherebbe un certo disagio perché andrebbe ad ostacolare il passaggio da un livello di luce all’altro.

Inoltre, il vetro andrebbe ad impedire il passaggio della vitamina D, che come abbiamo già riferito, è essenziale per la salute di ossa e muscoli. Il corpo produce la vitamina D quando i raggi UVB colpiscono occhi e pelle. Di conseguenza se gli occhi sono sempre “protetti” dal vetro degli occhiali, questo andrebbe ad impedire la produzione di vitamina D. Insomma, si agli occhiali da sole ma attenzione a non esagerare, altrimenti i vantaggi potrebbero non essere così tanti come si pensa.