Raggi UV: il potere di assorbimento della lignina da canna da zucchero

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha dimostrato un crescente interesse per i composti naturali che possano essere impiegati in cosmesi. Uno di questi è la lignina, un complesso polimerico organico presente in numerose piante. In particolare, la lignina estratta dalla bagassa della canna da zucchero (SCB) sembra rappresentare un ingrediente promettente per le applicazioni cosmetiche.

Uno studio condotto da ricercatori portoghesi e pubblicato su PubMed ha esaminato le proprietà della lignina SCB come bloccante UV naturale, antiossidante e pigmento. I risultati ottenuti sono stati molto interessanti. La lignina SCB è stata estratta con un lieve processo di estrazione alcalina, ottenendo un prodotto di elevata purezza (>92%). La miscela contenente lignina ha dimostrato un’azione antiossidante molto efficace, in grado di eliminare sia i radicali ABTS che DPPH.

Ma la caratteristica principale della lignina SCB è stata la sua capacità di assorbire i raggi ultravioletti. Gli esperimenti condotti hanno dimostrato che la crema balsamo per imperfezioni (BB) a base di lignina SCB ha un fattore di protezione solare (SPF) in vitro di 9,5 ± 2,9 e in vivo di 9,6 ± 0,8, e offre una protezione UV ad ampio spettro con una lunghezza d’onda critica di 378 ± 0,5 nm.

Inoltre, la miscela contenente lignina SCB ha superato i test di citotossicità, mutagenicità, sensibilizzazione cutanea e irritazione acuta sulla pelle, dimostrando di essere sicura per l’applicazione topica. L’utilizzo della lignina SCB rappresenta un’alternativa interessante ai filtri solari chimici, spesso considerati poco sicuri per l’ambiente e la salute umana. Inoltre, la presenza della lignina nella formulazione cosmetica conferisce anche un’azione pigmentante naturale, il che la rende un ingrediente multifunzionale.