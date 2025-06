Nuova rivelazione sul clima: il suolo del Sudafrica si sta sollevando

I cambiamenti climatici stanno apportando diversi cambiamenti e portando diversi problemi. Il Sudafrica ad esempio sta diventando sempre più caldo e secco, ma purtroppo ci sarebbero anche altre conseguenze. Secondo quanto è emerso da uno studio piuttosto recente, il clima del Sudafrica sta aumentando fino a 2 millimetri all’anno.

Il sollevamento era stato previsto dagli scienziati ma il processo sembra che abbia subito un’accelerazione non calcolata. Stando a quanto riferito dagli esperti, l’innalzamento è causato dalle recenti siccità e dalla conseguente perdita di acqua, tutto legato al cambiamento climatico globale.

Il sollevamento del terreno in Sudafrica potrebbe rivelare preziose informazioni sulle riserve idriche

Una scoperta che ha dell’incredibile e che è stata resa possibile grazie ad una rete di stazioni del sistema globale di navigazione satellitare in Sudafrica. A parlare è stata Makan Karegar, dell’Università di Bonn la quale sostiene che questi dati mostrano un innalzamento medio di 6 millimetri tra il 2012 ed il 2020. “Riteniamo che sia anche possibile che la perdita di falde acquifere e di superficie sia responsabile del sollevamento del terreno”, ha aggiunto la Karegar.

I ricercatori per cercare di avvalorare questa tesi, hanno analizzato i dati GNSS relativi all’altezza, insieme ai modelli di precipitazione e altre variabili idrologiche nelle regioni del Sudafrica. Da questa analisi è emerso che le aree colpite da una grave siccità negli ultimi anni hanno subito un sollevamento del terreno abbastanza importante. “Questi risultati possono essere utilizzati per calcolare, tra le altre cose, la variazione della massa totale della riserva idrica, includendo la somma di acqua superficiale, umidità del suolo e falde acquifere”. Queste le parole del geodeta Christian Mielke dell’Università di Bonn.

La siccità rappresenta un grave pericoloso e una minaccia per tutto il mondo, in particolar modo per il Sudafrica. Detto questo, la scoperta in questione potrebbe davvero essere tanto utile in termini di disponibilità di acqua. Lo studio si trova pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Solid Earth.