OpenAI triplica la valutazione: si va verso abbonamenti settimanali e a vita per ChatGPT?

OpenAI continua a macinare investimenti miliardari, ma resta il grande enigma della sostenibilità economica. Dopo le voci di bancarotta circolate nel 2023, l’azienda ha raccolto prima 6,6 miliardi di dollari con il supporto di colossi come Microsoft, NVIDIA e Thrive Capital, e poi altri 40 miliardi in un nuovo round guidato da SoftBank. Il risultato è una valutazione stellare da 300 miliardi di dollari. Tuttavia, dietro il boom si cela ancora un modello di business instabile, che ora OpenAI tenta di riequilibrare con nuovi piani di abbonamento per ChatGPT.

L’intelligenza artificiale costa, OpenAI cerca entrate stabili

Il cuore delle perdite di OpenAI – stimate intorno ai 5 miliardi di dollari su base annua – è legato ai costi altissimi per addestrare e mantenere i modelli di intelligenza artificiale. Le spese includono hardware di calcolo, licenze per i dati, stipendi da capogiro e l’enorme fabbisogno energetico per far girare i modelli più avanzati. Se l’accordo con Microsoft ha fornito un’infrastruttura cloud potentissima, ha anche reso più opaca la redditività effettiva dell’azienda. In questo contesto, OpenAI ha iniziato a spingere su modelli di monetizzazione più aggressivi: piani mensili a 20 dollari, versioni Team ed Enterprise più costose, ma ora anche abbonamenti settimanali e addirittura “a vita”, scoperti in un’analisi dell’APK di ChatGPT.

L’idea degli abbonamenti a vita

L’idea di introdurre piani settimanali sembra rispondere a un’esigenza concreta: molti utenti, specialmente professionisti o studenti, potrebbero aver bisogno dell’AI solo per brevi periodi, rendendo più flessibile l’accesso a GPT-4 e alle sue funzionalità avanzate. Ben più curioso, però, è il piano “lifetime”, che offrirebbe un accesso illimitato a ChatGPT Plus con un pagamento una tantum. Resta da capire se un simile modello potrà reggere in un settore in cui la tecnologia evolve ogni pochi mesi e i costi sono imprevedibili. In ogni caso, OpenAI sembra intenzionata a trasformare la sua base utenti da milioni di curiosi in una fonte di entrate stabile, anche se il mercato appare sempre più competitivo, con rivali come Anthropic, DeepSeek e Google Gemini pronti a replicare e innovare.