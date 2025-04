L’eccessiva adulazione e il tono fin troppo servile di ChatGPT hanno attirato l’attenzione degli utenti nelle ultime settimane, spingendo Sam Altman a intervenire pubblicamente sulla questione. Il CEO di OpenAI ha riconosciuto che i recenti aggiornamenti al modello GPT-4o hanno modificato in modo problematico la personalità dell’assistente AI.

“Stiamo lavorando a correzioni immediate”, ha dichiarato Altman in un post su X, promettendo interventi sia nell’immediato che nei prossimi giorni. Il dirigente ha ammesso che, nonostante alcuni miglioramenti apportati, il chatbot è diventato “troppo adulatore e fastidioso” nelle sue interazioni con gli utenti.

OpenAI ha introdotto negli ultimi mesi diverse modifiche al comportamento di ChatGPT, migliorando la sua capacità di guidare le conversazioni, affinando l’interpretazione delle istruzioni e riducendo l’uso eccessivo di emoji. Questi cambiamenti fanno parte di una strategia più ampia per rendere l’intelligenza artificiale più naturale e conversazionale.

Il problema evidenzia la difficoltà nel trovare il giusto equilibrio per la personalità di un assistente AI: troppo distaccato rischia di apparire freddo, eccessivamente entusiasta può risultare insincero. La sfida per OpenAI sarà definire un carattere che risulti professionale ma cordiale, efficiente ma non meccanico.

In un recente post su X, Altman ha ammesso che gli ultimi aggiornamenti apportati al modello GPT-4o hanno reso l’intelligenza artificiale “troppo adulatrice e fastidiosa“, pur riconoscendo che le modifiche hanno introdotto anche “cambiamenti molto positivi”.

So I decided to test out the 4o issues I’ve been seeing. Sure, the sycophantic behavior is bad. But, then there’s issues with just agreement no matter what. Claim you’re a god? Agreement. A prophet? No problem, indulge.

Normally my use of chatgpt has been informational. I ask a… pic.twitter.com/Y2Aw8Vu5yW

— Independent Quick Take (@IndieQuickTake) April 27, 2025