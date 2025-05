Una nuova specie di farfalla emerge dopo 40.000 anni di isolamento

Si chiama Satyrium curiosolus ed è una nuova specie di farfalla scoperta in Alberta, isolata per millenni, la quale mostra tratti unici e risulta essere esposta a rischi di conservazione per via della bassa diversità genetica. Vive nelle Montagne Rocciose canadesi ed è passata inosservata per tanti anni.

Ha un’apertura alare che va da 2,5 fino a 3,5 centimetri e ali marroni sulla parte superiore e grigio-marroni con macchie nere proprio sulla parte inferiore. Per tanto tempo si è pensato che questa farfalla appartenesse ad una specie ben precisa, ovvero la Satyrium semiluna.

I ricercatori hanno poi confermato che le farfalle hairstreak isolate che vivono a Blakiston Fan, all’interno del Parco Nazionale dei laghi Waterton in Alberta, appartengono ad una specie, ovvero la Satyrium curiosolus. Recentemente un gruppo di ricercatori hanno effettuato uno studio sulla farfalla ed i risultati sono stati abbastanza soddisfacenti.

Satyrium curiosolus: una nuova specie di farfalla a rischio per l’elevata consanguineità storica

Satyrium curiosolus molto probabilmente è stato isolato dai suoi parenti più prossimi per 40.000 anni, sviluppando in questo modo dei tratti genetici ecologici distinti. “Il nostro sequenziamento dell’intero genoma di S. curiosolus ha rivelato una diversità genetica sorprendentemente bassa e livelli eccezionalmente elevati di consanguineità storica rispetto alle popolazioni di S. semiluna geograficamente più vicine nella Columbia Britannica e nel Montana, a più di 400 km di distanza”.

Questo quanto riferito dal co-primo autore Zac MacDonald, ricercatore post-dottorato La Kretz presso l’Istituto per l’ambiente e la sostenibilità dell’Università della California di Los Angeles. “Come la volpe delle isole del Canale, la S. curiosolus potrebbe aver eliminato parte della sua dannosa variazione genetica recessiva attraverso una lunga e graduale storia di consanguineità, che le ha consentito di persistere oggi come una popolazione piccola e completamente isolata”. Queste ancora le parole del ricercatore. I ricercatori hanno evidenziato il percorso di questo tipo di farfalla, sottolineando la necessità urgente di strategie di conservazione fatte su misura.