Detriti lunari: cosa sapere sul viaggio cosmico che impatta la Terra

Non tutti forse sanno che la superficie della Luna è ricoperta da crateri da impatto che vanno da microscopiche fosse a bacini molto grandi di oltre 1.000 chilometri di diametro. I crateri pare che si siano formati per la prima volta durante il periodo del bombardamento pesante tardivo, ovvero 4 miliardi di anni fa.

In quel periodo, il Sistema Solare interno visse un periodo abbastanza intenso per via di diversi impatti di asteroidi e comete. A differenza della Terra, la Luna è priva di atmosfera e di attività geologica significativa e questo ha permesso a queste formazioni da impatto di conservarsi per miliardi di anni. Tutto quello che si trova oggi su crateri sta servendo per studiare e capire la storia della formazione e dell’evoluzione del Sistema Solare.

Il viaggio dei detriti lunari: dalla superficie della Luna alla Terra

Secondo quanto riferito dagli esperti, durante la formazione dei crateri sembra che una quantità piuttosto significativa del materiale lunare espulso abbia raggiunto una veloce considerevole raggiungendo la Terra. Un team di ricercatori si è posto recentemente un obiettivo ovvero studiare le rocce e capire come il materiale si muove tra i due corpi, ovvero la Luna e la Terra.

I ricercatori sono stati guidati da Josè Daniel Castro Cisneros, utilizzando dei modelli computerizzati avanzati rispetto a quelli utilizzati da altri ricercatori nel passato ed hanno così tracciato il percorso dei detriti lunari verso la Terra. I ricercatori hanno focalizzato la loro attenzione su alcuni oggetti come Kamo’oalewa che pare abbia un diametro tra 36 e 100 metri e orbiti vicino alla Terra.

Gli esperti hanno registrato dati ogni cinque anni e gli eventi di collisione sono stati definiti come materiali espulsi che raggiungevano i 100 km sopra la superficie terrestre. In conclusione, i ricercatori hanno sostenuto che in seguito a impatti lunari, la Terra raccoglie circa il 22,6% del materiale espulso in 100.000 anni con metà di queste collisioni, che si verifichino entro i primi 10.000 anni.

Gli esperti hanno anche sottolineato che il materiale lanciato dal lato di coda della Luna ha una alta probabilità di collisione con la Terra, mentre il lato di testa la più bassa. I risultati di questo studio ci portano a comprendere la storia degli impatti condivisi tra il sistema Terra-Luna.