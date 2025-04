La disparità sociale impatta sulle nascite: ecco cosa rivela un nuovo studio

La disparità sociale impatta sulle nascite, un nuovo studio ha illustrato il problema. A Birmingham, il 43% della popolazione vive nel 10% dei quartieri più poveri d’Inghilterra. Purtroppo ci sono diversi fattori che possono portare a delle conseguenze, come la deprivazione che può indurre esiti negativi durante la gravidanza, come il basso peso alla nascita, il parto prematuro, la natimortalità e mortalità neonatale.

I ricercatori hanno voluto indagare, prendendo in esame l’associazione tra fattori demografici socioeconomici e di stile di vita ed il rischio che si verifichino esiti avversi alla nascita a Birmingham ed a Solihull, ovvero un’area piuttosto colpita dalla deprivazione.

Esiti avversi alla nascita: la disparità sociale come fattore determinante

A parlare nei giorni scorsi è stato il Dott.David Ellis, statistico del Consiglio Comunale di Birmingham e primo autore dell’articolo pubblicato su Frontiers in Public Health. “All’interno della popolazione studiata, si sono riscontrate differenze significative nelle probabilità di esiti avversi alla nascita e nei fattori di rischio di esiti avversi alla nascita in base all’etnia e al degrado socioeconomico”, ha dichiarato Ellis.

Quest’ultimo ha anche aggiunto che si è stimato che il 48% dei parti sottopeso ed il 15% dei parti prematuri non sarebbero avvenuti qualora le donne avessero avuto lo stesso livello di rischio delle donne bianche che si trovano a vivere in aree meno svantaggiate. I ricercatori hanno incluso nei database oltre 40 mila nascite a Birmingham e Solihull tra ottobre 2020 e aprile 2023.

Sono stati inclusi dati demografici, informazioni sugli alloggi, finanze e l’Indice di Deprivazione Multipla. Su una scala da 1 a 5, l’MD nazionale classifica i quartieri dal più al meno deprivati. L’etnia è risultata il fattore di rischio significativo per tutti gli esiti avversi alla nascita esaminata.

Le madri per le quali non si è registrata alcuna etnia ha avuto maggiori probabilità di parto prematuro, di morte fetale e di morte neonatale. Inoltre, quasi tutti i gruppi etnici hanno registrato un tasso più elevato di parti prematuri e sottopeso rispetto al gruppo di riferimento.

Sono aumentate le probabilità di esiti negativi per coloro che vivono in un’area più povera o avere dei problemi finanziari o abitativi. “La maggior parte delle madri di Birmingham e Solihull vive in aree svantaggiate ed è difficile comprendere appieno l’impatto della deprivazione socioeconomica”, ha aggiunto Ellis.