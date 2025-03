ADHD su TikTok: ecco cosa dice un nuovo studio sulle informazioni online

TikTok è una delle piattaforme social più frequentate di sempre, sono all’incirca 1,8 miliardi le persone che vi accedono almeno una volta al mese per divertimento o per reperire informazioni di ogni natura. Sicuramente si parla di numeri importanti, ma adesso un nuovo studio ha dimostrato come la piattaforma non sia davvero in grado di dare informazioni affidabili e nello specifico quando parliamo di determinate condizioni di salute come l’ADHD.

Si tratta del disturbo da deficit di attenzione e iperattività, un disturbo del neurosviluppo caratterizzato dalla presenza di un modello persistente di disattenzione e iperattività ed impulsività che purtroppo va ad interferire con lo sviluppo della persona e del funzionamento della stessa in generale.

Salute mentale: la scoperta dei ricercatori sui video più visti su TikTok relativi all’ADHD

Un gruppo di ricercatori dell’Università della British Columbia in Canada ha effettuato una scoperta davvero molto interessante, scoprendo che dei 100 video tra i più visti su TikTok che sono etichettati come quelli relativi al disturbo da deficit di attenzione e iperattività, circa il 50% corrispondevano ai criteri diagnostici professionali per la condizione.

La maggior parte di questi video che avevano ricevuto anche tantissime visualizzazioni, quasi mezzo miliardo di visualizzazioni, erano basati su esperienze e opinioni personali. “TikTok può essere uno strumento incredibile per aumentare la consapevolezza e ridurre lo stigma, ma ha anche un lato negativo“, queste le parole dichiarate da Vasileia Karasawa, psicologa clinica del’UBC.

“Aneddoti ed esperienze personali sono potenti, ma se non sono contestualizzati possono portare a incomprensioni sull’ADHD e sulla salute mentale in generale”, hanno aggiunto i ricercatori che hanno effettuato un esperimento utilizzando i primi 100 cinque video più accurati e quelli meno accurati, ovviamente seguendo il giudizio degli psicologi clinici.

I risultati sono stati abbastanza chiari, ci sarebbe un divario abbastanza significativo tra le opinioni degli esperti sui video ADHD di TikTok e quelle degli spettatori occasionali. “I nostri risultati evidenziano una discrepanza tra professionisti della salute mentale e giovani adulti riguardo al valore psicoeducativo dei contenuti sull’ADHD su TikTok“, hanno aggiunto i ricercatori.