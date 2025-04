Tutti pazzi per Slate, il pickup elettrico da 20mila dollari: distruggerà Tesla?

Nel panorama sempre più affollato dei veicoli elettrici, Slate Auto irrompe con una proposta radicalmente controcorrente. La startup, che secondo le indiscrezioni sarebbe finanziata da Jeff Bezos, ha finalmente svelato il suo primo veicolo: lo Slate Truck, un pick-up elettrico che promette di rivoluzionare il mercato con un prezzo di partenza inferiore ai 20.000 dollari (considerando i bonus federali e di alcuni stati americani) e un’autonomia dichiarata di 241 km. Poco? Certo, ma il prezzo fa gola e potrebbe essere un’autonomia adeguata per chi si sposta poco fuori dai centri urbani.

Un design quasi brutalista

Dimenticatevi schermi touchscreen giganti, sistemi di infotainment avanzati e finiture di lusso. Lo Slate Truck, soprannominato “Blank Slate” (tabula rasa), abbraccia una filosofia minimalista estrema che ricorda le auto di un’epoca passata. I finestrini si abbassano manualmente con manovelle, l’abitacolo è spoglio ed essenziale, e al posto del sistema multimediale integrato c’è semplicemente una porta USB dove collegare il proprio smartphone o tablet.

Il veicolo monta cerchi in acciaio da 17 pollici e non brilla certo per prestazioni sportive: lo scatto da 0 a 97 km/h richiede 8 secondi grazie al motore da 201 CV (150 kW) e 264 Nm di coppia, con una velocità massima limitata a 145 km/h. Ma l’obiettivo dichiarato non è impressionare con i numeri, bensì offrire un veicolo elettrico accessibile, personalizzabile e facilmente riparabile. Insomma, ci siamo capiti. Nessuna sfida aperta a Model S, Polestar e altre EV di lusso. L’obiettivo è creare la prima e vera auto elettrica di massa.

Un veicolo modulare (ma il prezzo sale)

Una delle caratteristiche più sorprendenti del progetto è la sua estrema modularità. Slate Auto offrirà kit di montaggio che permetteranno di trasformare il pick-up in un SUV a cinque posti o in un veicolo “open air”. Questi kit “flat-pack” includerebbero persino roll-bar, sedili posteriori e airbag, sollevando inevitabili interrogativi su come l’azienda intenda gestire le certificazioni di sicurezza e le responsabilità legali per componenti così critici installati dai proprietari.

Il veicolo sarà disponibile in due configurazioni: una con batteria da 57,2 kWh a trazione posteriore, con un’autonomia stimata di 241 km, e una versione più potente con batteria da 84,3 kWh che dovrebbe raggiungere i 386 km. Entrambe le versioni supportano la ricarica rapida fino a 120 kW, consentendo di passare dallo 0 all’80% in meno di 30 minuti tramite porta NACS. Il motto dell’azienda è: “Noi lo costruiamo, tu lo crei”. In altre parole, il modello da 20mila dollari è una tela bianca, che l’utente può personalizzare in fase di configurazione – o successivamente all’acquisto – con accessori e car wrapping, rendendo il veicolo un po’ meno spartano. Ma anche più costoso.

Slate Auto prevede di avviare la produzione nel quarto trimestre del 2026 in uno stabilimento “reindustrializzato” nel Midwest americano, precisamente a Troy, Michigan. L’azienda sta attualmente reclutando figure chiave per posizioni ingegneristiche e manageriali, evidenziando quanto sia ancora in fase embrionale l’organizzazione produttiva.

Il modello di vendita sarà diretto al consumatore, bypassando i concessionari tradizionali, con la promessa di una rete di assistenza a livello nazionale per la quale l’azienda non ha ancora fornito dettagli operativi. Nel frattempo, Tesla promette da anni che prima o poi realizzerà un EV da meno di 30mila euro. Ma per ora non ce n’è ancora traccia.