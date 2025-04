Netflix rivoluziona i sottotitoli: arriva l’opzione semplificata per chi non vuole perdere una battuta

La comprensione dei dialoghi nei film e nelle serie TV è diventata sempre più problematica e no, non succede solo con le fiction di cinecità in romaesco sbiascicato. E’ un problema globale che ha molteplici cause e a cui le aziende di streaming stanno cercando di porre rimedio.

Netflix ha deciso di introdurre una significativa novità nel suo sistema di sottotitoli. Un cambiamento apparentemente semplice ma che potrebbe migliorare notevolmente l’esperienza di visione per milioni di spettatori.

Sottotitoli per tutti, non solo per necessità

Diverse ricerche e indagini hanno rivelato un dato sorprendente: circa la metà delle famiglie americane guarda contenuti video con i sottotitoli attivati, ma solo una piccola percentuale di questi spettatori ha effettivamente problemi di udito. La maggioranza utilizza i sottotitoli semplicemente per non perdere battute o dialoghi poco chiari, un fenomeno sempre più diffuso anche nel nostro paese.

Fino ad oggi, i sottotitoli disponibili sulle piattaforme di streaming erano principalmente pensati per le persone con difficoltà uditive. Questi “closed captions” includono non solo i dialoghi, ma anche informazioni aggiuntive come nomi dei personaggi, descrizioni delle musiche di sottofondo (ad esempio “musica drammatica in crescendo”) e effetti sonori (“forte esplosione”).

Per chi desidera semplicemente seguire meglio i dialoghi, queste informazioni extra possono risultare distraenti. La nuova opzione introdotta da Netflix elimina tutti questi elementi accessori, mostrando esclusivamente le parole pronunciate dai personaggi, anche quando sono nella stessa lingua dell’audio.

La nuova funzionalità sarà inizialmente disponibile nei nuovi contenuti originali Netflix, a partire dalla nuova stagione di “You” in diverse lingue. La piattaforma ha dichiarato di star valutando la possibilità di estendere questa opzione anche ai titoli meno recenti del catalogo, inclusi quelli non prodotti direttamente da Netflix.

I sottotitoli tradizionali continueranno comunque ad essere disponibili. Nel menu di selezione, questi saranno etichettati come “Italiano CC” (o “English CC”), mentre la nuova opzione sarà indicata semplicemente come “Italiano” (o la lingua preferita dall’utente).