WhatsApp rivoluziona i filtri delle chat: arriva un nuovo badge utilissimo

WhatsApp continua a migliorare l’esperienza utente introducendo nuove funzionalità che rendono la gestione delle conversazioni sempre più intuitiva ed efficiente. L’ultima novità, attualmente in fase di test per alcuni utenti beta su iOS, porta un significativo miglioramento ai filtri delle chat: un contatore numerico delle notifiche che permette di visualizzare a colpo d’occhio quanti messaggi non letti sono presenti in ciascuna categoria.

Un’esperienza coerente tra Android e iOS

La funzionalità di conteggio delle notifiche per i filtri delle chat era stata già introdotta per gli utenti Android con l’aggiornamento beta 2.25.2.4. Ora, con la versione 25.5.10.72 di WhatsApp beta per iOS disponibile su TestFlight, la piattaforma di messaggistica di Meta estende questa funzionalità anche agli utenti Apple, mostrando la volontà di garantire un’esperienza coerente su entrambe le piattaforme.

Il nuovo sistema aggiunge un piccolo badge numerico su ogni filtro di chat, offrendo una rapida panoramica dei messaggi non letti in categorie specifiche. Il badge rappresenta il numero di conversazioni non lette all’interno di ciascun filtro: se un utente ha cinque chat non lette, l’elenco contenente queste chat mostrerà il numero “5”. Questa funzione si estende anche ai filtri personalizzati creati dagli utenti, che si tratti di categorie personali, professionali o di altro tipo.

Vantaggi per utenti e aziende

La nuova funzionalità è progettata per aiutare gli utenti a rimanere al passo con le proprie conversazioni e a dare priorità alle risposte. Ad esempio, se un utente ha un filtro personalizzato per “Famiglia” e un altro per “Lavoro”, il conteggio del badge mostrerà il numero di messaggi non letti in ciascuna categoria, permettendo di decidere quali conversazioni richiedono un’attenzione immediata e quali possono attendere, tutto senza dover aprire singolarmente ogni filtro.

Questa novità risulta particolarmente utile per le aziende che gestiscono grandi volumi di messaggi in categorie specifiche come “Ordini”, “Supporto” o “Richieste”. Un conteggio dei badge accanto a questi filtri consente alle imprese di tenere facilmente traccia di quanti messaggi non letti dei clienti hanno in attesa, garantendo che le richieste urgenti vengano gestite tempestivamente. Ad esempio, se un’azienda ha configurato manualmente un filtro per “Ordini”, il badge mostrerà immediatamente quanti nuovi ordini o richieste sono in attesa di risposta, prevenendo potenziali ritardi nell’evasione delle esigenze dei clienti.