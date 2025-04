Gilles Gui è andato alla ricerca dei magici giacinti viola effettuando una scoperta davvero molto interessanti. “Ho notato che c’è molto silenzio nella mia testa quando ho finito”, è questo quanto dichiarato Gui.

Secondo gli esperti, trascorrere del tempo nella natura può essere un antidoto nei momenti difficili. “Da una passeggiata in un parco cittadino a una giornata trascorsa a fare escursioni nella natura selvaggia, l’esposizione alla natura è stata collegata a una serie di benefici , tra cui una maggiore attenzione, meno stress, un umore migliore, un rischio ridotto di disturbi psichiatrici e persino un aumento dell’empatia e della cooperazione”. Queste le parole che si leggono in un articolo del 2020 dell’American Psychological Association.

La natura è un ottimo rimedio per lo stress e l’ansia

I ricercatori hanno spiegato che durante la pandemia i boschi di campanule sono stati chiusi per paura che la folla potesse far scoppiare un focolaio di contagio piuttosto che essere un’oasi di pace. “Queste campanule – ma anche in altri periodi dell’anno, passeggiando qui, nelle valli boschive, nella fauna selvatica, nei ruscelli – sai, ti entrano in testa tutto l’anno. Ed è davvero un grande abbraccio verde quello che ricevi qui“, ha detto Demesmaeker.

Glorieux sostiene ancora che purtroppo gli esseri umani del XXI secolo esagerano e che quando si ha del tempo libero bisogna uscire e camminare, concentrarsi sul camminare, uscire a fare jogging. A dare conferma a questa tesi ci ha pensato GUI, un giovane di 26 anni il quale ha dichiarato di conoscere persone della sua età preoccupate, cariche di ansia e preoccupazioni e di problemi finanziari che tentano di mantenere la calma, ma è molto difficile per loro.

Sembra proprio che stare a contatto con la natura apporti dei benefici alla salute psico-fisica delle persone e che soprattutto i fiori rivestono un ruolo importante e determinante e per questo motivo possono essere utilizzati come antidoto contro l’ansia e lo stress.