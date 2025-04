Blocco dello scrittore? Questa moderna macchina da scrivere è il perfetto antidoto

Il blocco dello scrittore può manifestarsi per molteplici ragioni: stanchezza, fame, o semplicemente non essere nella giusta predisposizione mentale. Nell’era digitale, tuttavia, un fattore sempre più determinante è rappresentato dalle incessanti notifiche e distrazioni che bombardano il nostro processo creativo. Proprio per liberarsi da queste catene elettroniche, un ingegnoso appassionato ha deciso di reinventare la macchina da scrivere tradizionale con un tocco di modernità.

Tecnologia retrò al servizio della creatività

L’inventore, conosciuto online con il nickname “Bilbonbigos“, ha realizzato un dispositivo elegante quanto funzionale, battezzato semplicemente “The Typewriter“. L’obiettivo? Massimizzare la concentrazione durante il processo di scrittura. Questo particolare strumento è alimentato da una scheda Raspberry Pi 3 Model B+ e racchiuso in una custodia di legno che richiama volutamente l’estetica vintage delle macchine da scrivere portatili a valigetta degli anni ’50.

Sebbene l’aspetto esteriore renda omaggio alla tradizione, le funzionalità interne sono decisamente contemporanee. Il progetto abbandona i tasti a corsa lunga, il nastro inchiostrato e il carrello portacarta tipici delle macchine da scrivere meccaniche, optando per un’interfaccia più moderna. Per l’input, Bilbonbigos ha scelto una tastiera meccanica Redragon K614 Anivia, mentre l’output è garantito da un display ultra-wide da 7,9 pollici posizionato strategicamente sopra i tasti.

Funzionalità pensate per gli scrittori

Il coperchio pieghevole non è un semplice elemento protettivo, ma si trasforma in un supporto per appunti o manoscritti, permettendo allo scrittore di consultare i propri riferimenti senza dover utilizzare le mani. Un dettaglio non trascurabile è anche lo scomparto dedicato per riporre un mouse quando necessario.

L’autonomia è garantita da una batteria da 10.000 mAh ricaricabile tramite una porta USB-C integrata. Il dispositivo esegue la versione completa del sistema operativo Raspberry Pi OS, ma Bilbonbigos lo utilizza esclusivamente per far funzionare FocusWriter, un’applicazione progettata specificamente per la scrittura senza distrazioni.

Il creatore ha condiviso la sua invenzione sul subreddit r/writerDeck, una comunità dedicata ai dispositivi di scrittura che riducono o eliminano le distrazioni tipiche dei computer e laptop tradizionali. Niente email, messaggi di testo, social media o notifiche continue: solo l’essenziale per concentrarsi sulla scrittura.

Per Bilbonbigos, la realizzazione di questo progetto ha assunto un significato profondamente personale: “Il fatto che sia riuscito a completarlo mentre lottavo contro la depressione e il burnout (con successo grazie ai medici dell’ospedale dove sono stato ricoverato per alcune settimane durante la costruzione) e che funzioni è semplicemente incredibile. Una sensazione fantastica,” ha scritto.