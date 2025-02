OpenAI allenta le restrizioni su ChatGPT: via libera a contenuti sensibili in contesti appropriati, ma alcuni contenuti rimangono tassativamente vietati.

OpenAI ha pubblicato una nuova versione delle linee guida di ChatGPT, introducendo un importante cambio di rotta nella gestione dei contenuti sensibili. L’assistente AI potrà ora generare contenuti per adulti, inclusa la descrizione di eventi violenti, ma solo in contesti specifici e appropriati come ricerca scientifica, documentazione storica, notizie o produzioni creative. Di recente Sam Altman ha svelato la roadmap per l’uscita dei nuovi modelli GPT-4.5 e GPT-5.

Le nuove regole per i contenuti sensibili

La società guidata da Sam Altman ha definito tre nuovi livelli di contenuti regolamentati: proibiti (come materiale sessuale che coinvolge minori), ristretti (come istruzioni per costruire esplosivi o manipolare opinioni politiche) e sensibili in contesti appropriati (contenuti erotici o violenti). Questa modifica risponde alle richieste degli utenti professionali che necessitavano di analizzare documenti legali, medici o di cronaca contenenti descrizioni esplicite.

Una decisione attesa dalla community

Il cambiamento arriva dopo un calo degli utenti registrato nel 2023, quando OpenAI aveva aumentato la censura sui contenuti in risposta alle pressioni pubbliche. Molti utenti si erano infatti rivolti a chatbot non censurati, spingendo l’azienda a riconsiderare le proprie politiche per bilanciare meglio libertà d’espressione e sicurezza.

La nuova politica non crea una vera e propria modalità separata per adulti, ma, piuttosto, ridefinisce le regole con un approccio universale più flessibile che permette a ChatGPT di essere più utile in ambito professionale, pur mantenendo ferme le restrizioni sui contenuti dannosi.

Una risorsa per forze dell’ordine e giornalisti

Questa apertura avrà un impatto significativo su diverse categorie professionali. Gli operatori delle forze dell’ordine potranno utilizzare ChatGPT per analizzare descrizioni di scene del crimine, i giornalisti potranno elaborare notizie di cronaca nera senza limitazioni eccessive e il personale medico potrà discutere casi clinici che includono dettagli sensibili. Anche gli scrittori e gli artisti beneficeranno di questa maggiore libertà creativa, potendo esplorare temi maturi nelle loro opere.

OpenAI ha specificato che le politiche di utilizzo rimangono in vigore, in particolare per quanto riguarda il divieto di creare strumenti AI con contenuti sessuali destinati ai minori. La società continuerà a monitorare attentamente l’uso della piattaforma per prevenire abusi e garantire che i contenuti sensibili vengano generati solo in contesti appropriati.