RTX 5060: la scheda grafica budget di NVIDIA sta per arrivare, ma c’è un dettaglio preoccupante

Il panorama delle schede grafiche di nuova generazione sta per accogliere un nuovo protagonista nella fascia economica. Secondo quanto riportato da fonti vicine al settore, NVIDIA si prepara a completare la sua lineup RTX 50 Series con l’atteso modello RTX 5060, destinato a rappresentare il punto d’ingresso nella nuova famiglia di GPU.

Data di lancio

Stando a quanto riferito dal portale VideoCardz, la RTX 5060 farà il suo debutto ufficiale il 19 maggio. NVIDIA avrebbe già confermato internamente questa data e starebbe attualmente finalizzando i dettagli del lancio con i suoi partner produttori di schede.

Un elemento che sta generando perplessità tra gli appassionati riguarda la gestione degli embargo: secondo le indiscrezioni, NVIDIA avrebbe fissato la data di rilascio delle recensioni allo stesso giorno del lancio commerciale. Questa decisione costringerebbe potenziali acquirenti a effettuare ordini “al buio”, senza poter consultare analisi indipendenti prima dell’acquisto.

Tale strategia solleva inevitabilmente qualche dubbio sulla fiducia del produttore nelle prestazioni del nuovo modello, soprattutto considerando i grafici comparativi pubblicati dalla stessa NVIDIA.

Specifiche tecniche e posizionamento

La RTX 5060 arriverà sul mercato con un prezzo di listino di 299 dollari (il prezzo per l’Italia non è noto), identico a quello della precedente RTX 4060. Nonostante il prezzo invariato, il nuovo modello promette diversi miglioramenti tecnici:

Un incremento dei CUDA core (3.840 contro i 3.072 della generazione precedente)

Memoria sensibilmente più veloce (28 Gbps contro 17 Gbps)

Bandwidth significativamente superiore (448 GBps contro 272 GBps)

TDP leggermente aumentato a 145W

La dotazione di memoria rimarrà invece fissata a 8GB GDDR6, una quantità che già sulla RTX 5060 Ti ha generato critiche da parte della community, ritenendola insufficiente per le esigenze dei giochi moderni.

Un mercato in evoluzione

È probabile che la RTX 5060 rimanga per un periodo considerevole la proposta più economica nella gamma RTX 50, poiché non ci sono rumor confermati riguardo modelli inferiori come la RTX 5050 (ricordiamo che la RTX 4050 non è mai stata commercializzata al di fuori della variante per laptop).

Il lancio avviene in un momento particolarmente delicato per NVIDIA, che sta affrontando critiche diffuse per la qualità dei driver recenti e per la gestione della memoria nei nuovi modelli. La reazione del mercato sarà quindi un test importante per valutare la percezione del brand tra gli utenti della fascia media.